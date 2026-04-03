Douze blessés dont un grave après la chute de débris de missile intercepté à Ajban, Abou Dhabi

ABOU DHABI, 3 avril 2026 (WAM) -- Dans le cadre du suivi continu de l’incident précédemment signalé dans la région d’Ajban, causé par la chute de débris consécutive à l’interception réussie d’un missile par les systèmes de défense aérienne, les autorités ont confirmé que l’incident a entraîné des blessures légères à modérées chez six personnes de nationalité népalaise et cinq personnes de nationalité indienne.

Selon le Bureau des médias d’Abou Dhabi, une blessure grave a été subie par une personne de nationalité népalaise.