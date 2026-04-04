Le Président du Parlement arabe condamne fermement les récentes attaques iraniennes contre les EAU

LE CAIRE, 4 avril 2026 (WAM) – Mohammed Ahmed Al Yamahi, Président du Parlement arabe, a exprimé sa plus ferme condamnation des attaques iraniennes flagrantes qui ont entraîné la chute de débris sur la zone d’Al Ajban Abou Dhab, blessant plusieurs civils. Il a également dénoncé l’agression visant les installations gazières de Habshan, qui a causé un décès et d’autres victimes civiles.

Mohammed Ahmed Al Yamahi a souligné que ces agressions iraniennes manifestes, qui ont frappé des zones civiles et des infrastructures vitales, constituent une violation flagrante du droit international. Il a qualifié ces actes de menace directe pour la vie des civils et d’escalade dangereuse compromettant la sécurité et la stabilité régionales.

Le Président a appelé la communauté internationale, sous la direction du Conseil de sécurité des Nations Unies, à assumer ses responsabilités politiques, juridiques et morales en prenant une position ferme pour mettre fin à ces attaques.

Il a réaffirmé la pleine solidarité du Parlement arabe avec les Émirats arabes unis et les autres nations arabes confrontées à des agressions similaires.

Mohammed Ahmed Al Yamahi a souligné le soutien du Parlement à toutes les mesures prises par les Émirats arabes unis pour protéger leur sécurité, maintenir la stabilité et préserver leur souveraineté ainsi que leur intégrité territoriale.