UAE air defences engage 23 ballistic missiles, 56 UAVs

ABOU DHABI, 4 avril 2026 (WAM) -- Les défenses aériennes des Émirats arabes unis ont intercepté 23 missiles balistiques et 56 drones lancés depuis l’Iran. Depuis le début des attaques flagrantes iraniennes, les défenses aériennes des Émirats arabes unis ont intercepté 498 missiles balistiques, 23 missiles de croisière et 2 141 drones.

Les attaques ont entraîné le martyre de deux membres des forces armées alors qu’ils accomplissaient leur devoir national, ainsi que le martyre d’un civil marocain contracté par les forces armées, en plus de 10 décès de nationalités pakistanaise, népalaise, bangladaise, palestinienne, indienne et égyptienne.

Au total, 217 personnes ont également été blessées, avec des blessures allant de légères à modérées et graves. Les blessés comprenaient des ressortissants des Émirats arabes unis, d’Égypte, du Soudan, d’Éthiopie, des Philippines, du Pakistan, d’Iran, d’Inde, du Bangladesh, du Sri Lanka, d’Azerbaïdjan, du Yémen, d’Ouganda, d’Érythrée, du Liban, d’Afghanistan, de Bahreïn, des Comores, de Türkiye, d’Irak, du Népal, du Nigeria, d’Oman, de Jordanie, de Palestine, du Ghana, d’Indonésie, de Suède, de Tunisie, du Maroc et de Russie.