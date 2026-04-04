Les Émirats arabes unis condamnent avec la plus grande fermeté les actes de vandalisme et l’attaque contre leur ambassade à Damas

ABOU DHABI, 4 avril 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis ont fermement condamné et dénoncé les actes d’émeute, les tentatives de vandalisme et les attaques visant leur ambassade ainsi que la résidence du Chef de Mission à Damas, en Syrie.

Les Émirats arabes unis ont réaffirmé leur rejet catégorique et leur condamnation de tels actes inacceptables, y compris ceux dirigés contre leurs symboles nationaux.

Dans un communiqué, le Ministère des Affaires étrangères (MoFA) a souligné le rejet catégorique par les Émirats arabes unis de ces pratiques destructrices, insistant sur la nécessité de protéger les locaux diplomatiques, les missions et leur personnel conformément aux lois et normes internationales, en particulier la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui garantit l’inviolabilité des locaux diplomatiques et la protection du personnel diplomatique.

Les Émirats arabes unis ont appelé la République arabe syrienne à respecter ses obligations de protection de l’ambassade et de son personnel, à enquêter sur les circonstances entourant ces attaques, à prévenir leur récurrence et à prendre toutes les mesures juridiques nécessaires pour traduire les auteurs en justice.