Le CCG condamne la tentative de vandalisme visant l’ambassade des Émirats arabes unis en Syrie

RIYADH, 4 avril 2026 (WAM) -- Le Conseil de coopération du Golfe (CCG) a fermement condamné les émeutes, les agressions et les tentatives de dégradation visant l'ambassade des Émirats arabes unis ainsi que la résidence de son chef de mission à Damas, en Syrie.

Dans une déclaration publiée samedi, le Secrétaire général du CCG, Jassim Mohammed Al Budaiwi, a souligné l'importance pour les autorités syriennes de tenir pour responsables les auteurs de ces attaques et du manque de respect envers les symboles nationaux des Émirats arabes unis.

Il a également appelé à un renforcement de la protection des bâtiments diplomatiques et du personnel des ambassades, conformément aux conventions et protocoles régissant le travail diplomatique.