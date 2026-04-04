Le Koweït intercepte huit missiles et 19 drones sans pertes ni dommages, selon la Défense

KOWEÏT, 4 avril 2026 (WAM) -- Le ministère de la Défense a annoncé samedi que les systèmes de défense aérienne du Koweït ont détecté et engagé huit missiles balistiques et 19 drones au cours des dernières 24 heures, dans un contexte d’escalade militaire régionale, a rapporté l’Agence de presse koweïtienne (KUNA).

Lors du point de presse organisé par le Centre de communication gouvernementale, le porte-parole du ministère de la Défense, le colonel Saud Al-Atwan, a confirmé que les forces armées koweïtiennes ont efficacement intercepté les cibles hostiles dans les zones opérationnelles désignées, sans perte de vie, blessure ni dommage.

Le porte-parole a ajouté que l’équipe de déminage de l’armée est intervenue sur quatre signalements au cours des dernières 24 heures.