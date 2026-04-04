Les défenses aériennes des Émirats arabes unis interceptent 23 missiles balistiques et 56 drones

ABOU DHABI, 4 avril 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis ont condamné avec la plus grande fermeté l'attaque terroriste survenue dans la ville de Bafwakoa, en République démocratique du Congo, qui a entraîné la mort de dizaines de personnes.

Dans un communiqué, le Ministère des Affaires étrangères (MoFA) a affirmé que les Émirats arabes unis expriment leur vive condamnation de ces actes criminels, réitérant leur rejet permanent de toutes les formes de violence, d’extrémisme et de terrorisme visant à saper la sécurité et la stabilité.

Le Ministère a exprimé ses sincères condoléances et sa sympathie aux familles des victimes, ainsi qu’au gouvernement et au peuple de la République démocratique du Congo à la suite de cette attaque odieuse.