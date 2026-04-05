Le Koweït intercepte des missiles et drones iraniens, dégâts matériels au complexe ministériel

KOWEÏT, 5 avril 2026 (WAM) -- Le ministère de la Défense du Koweït a annoncé que les défenses aériennes avaient intercepté des attaques hostiles de missiles et de drones.

Dans ce contexte, le ministère des Finances a indiqué que le complexe des ministères avait été attaqué par des drones iraniens brutaux, entraînant d'importants dégâts matériels au bâtiment, sans qu'aucune blessure humaine ne soit signalée.

Dans une déclaration relayée par l'Agence de presse koweïtienne (KUNA), le ministère a précisé que les équipes d'urgence et les autorités compétentes avaient immédiatement entamé leur intervention conformément aux procédures approuvées dès que l'incident s'est produit.