Le Qatar condamne fermement les attaques contre l’ambassade des Émirats à Damas

DOHA, 5 avril 2026 (WAM) -- L'État du Qatar a exprimé sa ferme condamnation et sa dénonciation des émeutes et des attaques visant l'ambassade des Émirats arabes unis, pays frère, ainsi que la résidence de son chef de mission à Damas, ainsi que la violation de l'inviolabilité des missions diplomatiques qui les a accompagnées.

Dans un communiqué publié samedi, le ministère des Affaires étrangères a affirmé que le ciblage des locaux diplomatiques constitue une violation flagrante du droit international, soulignant la nécessité de traduire en justice les auteurs de ces actes et de veiller à ce que de tels actes ne se reproduisent pas.

Le ministère a réitéré la pleine solidarité de l'État du Qatar avec les Émirats arabes unis, en insistant sur l'importance de prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection des missions diplomatiques et assurer la sécurité de leur personnel, conformément aux dispositions du droit international et de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.