Au moins 77 morts et 137 blessés lors d’inondations majeures en Afghanistan fin mars

KABOUL, 5 avril 2026 (WAM) -- Les responsables de la gestion des catastrophes ont déclaré qu'au moins 77 personnes avaient été tuées et 137 autres blessées lors des inondations qui ont frappé plusieurs provinces afghanes entre le 26 mars et le 4 avril.





L'Autorité nationale de préparation et de gestion des catastrophes a indiqué que les inondations ont provoqué des destructions généralisées, laissant des centaines de maisons totalement ou partiellement détruites et endommageant des milliers de jeribs de terres agricoles. Les responsables ont également précisé que les inondations ont bloqué des routes et perturbé les liaisons de transport dans certaines provinces, compliquant les opérations de secours et limitant l'accès aux communautés touchées dans les zones reculées.

L'Afghanistan est particulièrement vulnérable aux crues soudaines et autres phénomènes météorologiques extrêmes, l'infrastructure fragile, la pauvreté et les systèmes de drainage limités aggravant l'impact des pluies saisonnières.

Les agences humanitaires ont à plusieurs reprises averti que les chocs climatiques deviennent plus fréquents et plus destructeurs dans le pays.