Deux centrales électriques koweïtiennes endommagées par une attaque de drones iraniens dimanche matin

KOWEÏT, 5 avril 2026 (WAM) -- Le ministère koweïtien de l'Électricité, de l'Eau et de l'Énergie Renouvelable a annoncé que deux centrales électriques et usines de dessalement d'eau ont été la cible d'une attaque malveillante de drones iraniens tôt dimanche matin.

L'attaque a causé d'importants dégâts matériels et l'arrêt de deux unités de production d'électricité, mais aucun blessé n'a été signalé, a déclaré la porte-parole du ministère, Fatima Jawhar Hayat, citée par l'Agence de presse koweïtienne (KUNA) dans un communiqué de presse.

Les équipes techniques ont immédiatement mis en œuvre les plans d'urgence, en coordination avec les autorités compétentes, afin de garantir la sécurité et la stabilité de l'approvisionnement en électricité et en eau, compte tenu de leur statut de priorité absolue.

Elle a affirmé que toutes les équipes techniques travaillent sans relâche pour assurer la continuité du service.