Oman condamne fermement l’attaque contre l’ambassade des EAU à Damas et appelle au respect du droit international

MASCATE, 5 avril 2026 (WAM) -- Le Sultanat d’Oman a condamné les attaques visant l’ambassade des Émirats arabes unis dans la capitale syrienne, Damas.

Oman a réitéré que les attaques contre les locaux diplomatiques constituent une violation des lois et normes internationales régissant les relations diplomatiques et a appelé au respect total des conventions internationales qui protègent les missions diplomatiques et leur personnel.

Dans une déclaration relayée par l’Agence de presse omanaise (ONA), le ministère des Affaires étrangères a affirmé son rejet catégorique de tels actes qui compromettent la sécurité et la sûreté des missions diplomatiques. Il a souligné l’importance de respecter la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et d’assurer la protection et la sécurité des missions diplomatiques en tout temps.