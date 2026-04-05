Babco Energies maîtrise un incendie après une attaque de drone iranien sur un site de stockage

MANAMA, 5 avril 2026 (WAM) -- Babco Energies a confirmé qu’un incident s’est produit dans l’une de ses installations de stockage plus tôt dimanche, entraînant un incendie de réservoir à la suite d’une attaque hostile de drone iranien.

L’incendie a été complètement maîtrisé et la situation est sous contrôle. Les dommages sont actuellement en cours d’évaluation, a indiqué la société dans un communiqué relayé par l’Agence de presse de Bahreïn (BNA).

Aucun blessé n’a été signalé, a précisé le communiqué. Les équipes d’intervention d’urgence sont intervenues immédiatement, en étroite collaboration avec la Défense civile et les autorités compétentes pour contenir l’incident et sécuriser le site. La sécurité de nos employés demeure une priorité absolue, a-t-il ajouté.