Le Centre des cellules souches d’Abou Dhabi annonce une percée majeure en médecine régénérative

ABOU DHABI, 5 avril 2026 (WAM) -- Le Centre des cellules souches d'Abou Dhabi (ADSCC) a annoncé une nouvelle avancée scientifique en médecine régénérative avec le développement d'une technique avancée permettant de générer des cellules souches cérébrales à partir des propres cellules d’un patient, une percée qui positionne Abou Dhabi comme le premier centre au Moyen-Orient à rejoindre un groupe restreint d’institutions mondiales de premier plan faisant progresser cette approche prometteuse pour le traitement des maladies neurologiques.

Cette réalisation intervient alors que des institutions de recherche de premier plan aux États-Unis, en Europe et en Asie explorent des technologies similaires.

Cependant, le fort soutien gouvernemental et l’investissement stratégique dans la recherche scientifique aux Émirats arabes unis ont accéléré le développement de ces techniques et leur éventuelle traduction en applications médicales futures.

Le processus commence par un petit échantillon prélevé sur la peau ou le sang du patient. Grâce à des techniques avancées de reprogrammation cellulaire sans virus, ces cellules sont ramenées à un stade précoce de développement appelé pluripotence. À ce stade, les cellules retrouvent la remarquable capacité de se différencier en de nombreux types cellulaires spécialisés du corps humain.

Grâce à des protocoles scientifiques soigneusement élaborés, ces cellules pluripotentes peuvent ensuite être orientées pour devenir des cellules neuronales, des cellules souches cérébrales, des cellules musculaires cardiaques, des cellules hépatiques ou d’autres types cellulaires spécialisés. Une fois reprogrammées, les cellules sont multipliées dans des conditions de laboratoire strictement contrôlées et guidées pour se développer en cellules souches cérébrales spécialisées qui pourraient, à terme, être utilisées pour réparer ou remplacer des tissus nerveux endommagés.

Le Professeur Angelo L. Vescovi, Professeur de biologie cellulaire à l’Université de Milano-Bicocca et Chercheur scientifique principal à l’ADSCC, a expliqué que la reprogrammation des propres cellules d’un patient en cellules souches neuronales représente l’une des orientations les plus prometteuses de la médecine régénérative.

« Utiliser les propres cellules d’un patient pour générer des cellules souches neuronales offre une opportunité extraordinaire pour la médecine régénérative », a-t-il déclaré. « Cette technologie pourrait ouvrir de nouvelles voies pour développer de futurs traitements visant à réparer les tissus cérébraux et médullaires endommagés. »

Cette approche pourrait potentiellement conduire à de futures thérapies pour un certain nombre de maladies neurologiques complexes qui demeurent des défis majeurs de la médecine moderne, notamment la maladie de Parkinson, la maladie d’Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique (SLA), les lésions de la moelle épinière et d’autres troubles neurologiques.

L’un des avantages majeurs de cette technique est que les cellules utilisées pour la thérapie proviennent du patient lui-même. Cela réduit considérablement le risque de rejet immunitaire après la transplantation et peut limiter le besoin de traitements immunosuppresseurs à long terme souvent nécessaires lors des procédures de transplantation tissulaire.

Le Chercheur Fabio Miravina a souligné que le développement de techniques de reprogrammation cellulaire sans virus constitue une étape cruciale tant du point de vue de la sécurité microbiologique que clinique.

« Garantir que les méthodes de reprogrammation sont exemptes de virus nous permet de produire des cellules souches qui préservent l’identité génétique du patient tout en répondant aux normes de sécurité strictes requises pour de futures applications médicales », a-t-il expliqué.

En regardant vers l’avenir, le Chercheur Lorenzo De Rosa a indiqué que la prochaine phase consistera à traduire cette innovation scientifique du laboratoire vers des applications thérapeutiques potentielles. « Notre priorité est désormais d’augmenter la production cellulaire, de standardiser les protocoles de laboratoire et de développer des processus de fabrication conformes aux normes réglementaires internationales en vue de futures applications cliniques », a-t-il déclaré.

Cette avancée scientifique reflète le rôle croissant des Émirats arabes unis dans la médecine régénérative et les thérapies cellulaires avancées. Grâce à des investissements soutenus dans la recherche scientifique et l’innovation médicale, les Émirats arabes unis continuent de renforcer leur position en tant que pôle mondial émergent des sciences de la vie.

À travers des initiatives telles que celle-ci, Abou Dhabi vise à développer des technologies thérapeutiques révolutionnaires qui pourraient, à l’avenir, contribuer à améliorer la vie des patients dans la région et dans le monde entier.