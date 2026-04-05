L’île d’Al Hudayriyat : un modèle de transformation urbaine intégrée à Abou Dhabi

ABOU DHABI, 5 avril (WAM) – L’île d’Al Hudayriyat s’est imposée comme un repère emblématique au cœur d’Abou Dhabi, représentant un modèle vivant de développement urbain moderne.

En seulement quelques années, l’île s’est transformée d’un site autrefois isolé en une destination entièrement intégrée alliant vie luxueuse, sports et loisirs balnéaires.

L’île reflète une vision de développement globale visant à améliorer la qualité de vie et à diversifier l’offre touristique, la positionnant comme une destination clé tant pour les investisseurs que pour les visiteurs. Elle incarne également l’approche d’Abou Dhabi consistant à équilibrer développement urbain moderne, durabilité environnementale et préservation de la diversité naturelle.

Développée par Modon Holding, l’île d’Al Hudayriyat a connu une transformation significative sous un plan directeur tirant parti de son emplacement stratégique en bord de mer. L’île est directement reliée à Abou Dhabi par un réseau routier moderne, garantissant une accessibilité sans faille tout en préservant son caractère distinctif et son cadre naturel.

La planification de l’île met fortement l’accent sur la promotion d’un mode de vie actif et durable. De vastes espaces ouverts, de longues promenades en bord de mer et des pistes dédiées à la marche et au cyclisme le long du littoral offrent un environnement intégré pour les sports de plein air et les activités récréatives.

Sur le plan économique, l’île d’Al Hudayriyat constitue un acteur clé du soutien aux secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et du sport dans l’émirat. Les événements saisonniers, compétitions sportives et activités communautaires organisés sur l’île stimulent l’activité économique et créent de nouvelles opportunités d’investissement, renforçant la position d’Abou Dhabi en tant que destination alliant loisirs haut de gamme et vie durable, conformément aux efforts plus larges de diversification de l’économie et de renforcement des secteurs non pétroliers.

Sur le plan résidentiel, Modon Holding a lancé le projet « East Hill » au sein de la communauté « Nawayef » sur l’île d’Al Hudayriyat, enrichissant davantage le paysage immobilier de l’émirat. Le projet s’inspire de Newport Hills en Californie et est situé au sommet d’une colline artificielle de 60 mètres de haut, offrant une vue panoramique sur la ligne d’horizon d’Abou Dhabi et le golfe Arabique.

En mai 2025, Modon a présenté la première collection de maisons en rangée au sein de « Nawayef Village », une communauté résidentielle fermée faisant partie du développement plus large de Nawayef. Conçues pour refléter le caractère architectural de la région toscane en Italie, les 378 unités ont toutes été vendues, générant environ 2 milliards d’AED de ventes.

En juillet 2025, Modon a lancé « Wadeem », le premier projet de terrains résidentiels sur l’île d’Al Hudayriyat. Le projet a été entièrement vendu, atteignant 5,5 milliards d’AED de ventes. Il comprend plus de 1 700 parcelles et un centre communautaire incluant des commerces, une école privée, une mosquée et un parc central, dans un environnement favorisant un mode de vie sain grâce à des sentiers de marche et de cyclisme entourés d’espaces verts.

En décembre 2025, Modon a dévoilé « Bashayer », la première communauté résidentielle en bord de mer sur l’île, également vendue en totalité, générant 3 milliards d’AED de ventes.

Au cours du même mois, Modon a attribué le contrat principal de construction pour deux projets résidentiels, « Nawayef East » et « Nawayef West », pour une valeur totale de 5 milliards d’AED, marquant ainsi le plus grand contrat résidentiel attribué à Abou Dhabi.