La campagne de Dubai Charity atteint 3,2 millions de bénéficiaires dans le monde

DUBAÏ, 6 avril 2026 (WAM) -- La campagne « La Bonté Persiste » (The Goodness Endures) de l’Association de Charité de Dubaï a réussi à apporter son soutien à plus de 3,2 millions de bénéficiaires aux Émirats arabes unis et dans 31 pays à travers le monde, grâce à un système intégré de projets saisonniers et d’initiatives de développement durable.

Ahmed Al Suwaidi, Directeur Général de l’Association de Charité de Dubaï, a affirmé que les résultats records obtenus par la campagne reflètent les valeurs profondément ancrées de générosité au sein de la société émiratie, saluant le rôle central des partenaires stratégiques, des ambassadeurs de la bonté et des équipes de terrain.

Il a souligné que l’association opère selon une vision stratégique visant à établir les bases d’un travail humanitaire organisé et à atteindre la durabilité, conformément aux principes de la « Charte des Cinquante Ans » lancée par Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président, Premier Ministre et Souverain de Dubaï, en particulier le neuvième principe, qui appelle à réaliser une croissance annuelle du travail humanitaire en adéquation avec la croissance économique du pays.

Il a expliqué que le projet « Iftar Sayem » a bénéficié à environ 1,3 million de personnes, dont 965 000 aux Émirats arabes unis et 257 000 à l’étranger. De plus, 70 000 repas d’iftar ont été distribués aux automobilistes dans le cadre de l’initiative « Kun Bel Khair », tandis que l’aide du « Coupon de Bonté » a atteint plus de 108 000 bénéficiaires à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Il a ajouté que la Zakat al-Fitr a été distribuée à 325 000 bénéficiaires, tandis que des vêtements de l’Aïd ont été fournis à 14 600 personnes à faible revenu, veuves, orphelins et Personnes de Détermination.

L’association a également parrainé et pris en charge 14 500 orphelins aux Émirats arabes unis et dans plusieurs pays, renforçant ainsi le filet de sécurité sociale pour ces groupes.

Ahmed Al Suwaidi a annoncé le lancement de la phase de mise en œuvre de grands projets à l’étranger visant 1,5 million de bénéficiaires. Ceux-ci incluent la construction de mosquées, le forage de puits, la construction de maisons pour les familles à faible revenu, ainsi que la création d’écoles et de centres de mémorisation du Coran, en plus d’une série de projets humanitaires et de développement durables visant à créer un impact positif à long terme dans les communautés ciblées.