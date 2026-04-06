L’Autorité Zayed pour les personnes handicapées obtient une accréditation internationale pour ses centres dédiés à l’autisme

ABOU DHABI, 6 avril 2026 (WAM) – L’Autorité Zayed pour les Personnes handicapées a annoncé que le Centre d’Autisme d’Abou Dhabi et le Centre d’Autisme d’Al Ain, affiliés à l’Autorité, ont obtenu l’accréditation Certified Autism Centre (CAC) délivrée par l’International Board of Credentialing and Continuing Education Standards (IBCCES), dans le cadre d’un accord stratégique de cinq ans, marquant une réalisation qualitative qui reflète son engagement envers l’excellence institutionnelle, les meilleures pratiques mondiales et l’amélioration de la qualité de vie des Personnes handicapées et de leurs familles.

Cette accréditation figure parmi les reconnaissances internationales les plus prestigieuses dans le domaine de l’autisme, attribuée aux institutions démontrant une préparation institutionnelle globale, allant au-delà de la prestation de services pour inclure un personnel professionnel qualifié, des programmes et interventions de haute qualité, des environnements de service appropriés, des mécanismes d’implication familiale et un engagement envers le développement continu et les pratiques fondées sur des preuves.

Cette réalisation représente une transformation stratégique des services liés à l’autisme, renforçant l’orientation de l’Autorité vers la construction d’un modèle institutionnel intégré basé sur la qualité et la durabilité, et améliorant la qualité de vie des personnes atteintes de troubles du spectre autistique et de leurs familles grâce à des environnements de soutien et des modèles opérationnels flexibles alignés sur les dernières pratiques mondiales.

Le Directeur général de l’Autorité Zayed pour les Personnes handicapées, Abdullah Abdul Aali Al Humaidan a déclaré que cette réalisation constitue une étape charnière dans le développement des services liés à l’autisme, notant que l’accréditation des Centres d’Autisme d’Abou Dhabi et d’Al Ain reflète l’engagement stratégique de l’Autorité à passer de la simple prestation de services à la construction d’un système global fondé sur la qualité, le professionnalisme et les normes internationales, garantissant la fourniture de services spécialisés avancés avec un impact durable sur les bénéficiaires et leurs familles.

Il a ajouté que les taux élevés de qualification du personnel dans les deux centres, ainsi que l’obtention de centaines de certifications professionnelles spécialisées, témoignent d’un investissement significatif dans le capital humain et confirment la préparation des centres à fournir des services conformes aux normes mondiales les plus élevées, soulignant que cette réussite n’aurait pas été possible sans le dévouement des équipes.

Il a également salué la coopération fructueuse avec l’IBCCES, affirmant que ce partenariat représente un modèle réussi d’intégration entre les institutions nationales et les entités internationales, contribuant à renforcer la position des Émirats arabes unis en tant que modèle de référence dans l’autonomisation des Personnes de Détermination et le développement de services spécialisés.

Pour sa part, Myron Pincomb, Président-directeur général et Président du Conseil d’administration de l’IBCCES, a déclaré : « Nous sommes fiers de collaborer avec l’Autorité Zayed pour les Personnes handicapées – Centre d’Autisme d’Al Ain et Centre d’Autisme d’Abou Dhabi – pour atteindre cette étape importante qui renforce l’écosystème de soins complets aux Émirats arabes unis. »

Il a ajouté : « Grâce à cette accréditation, les deux centres renforcent l’excellence opérationnelle, élèvent la préparation de la main-d’œuvre et contribuent à bâtir un environnement plus cohérent et favorable pour les personnes autistes et ayant des besoins sensoriels. Cet engagement reflète une approche tournée vers l’avenir qui renforce la confiance de la communauté, améliore l’expérience globale des soins et établit une référence solide en matière d’accessibilité et de qualité de service dans toute la région. »

Selon les normes de l’IBCCES, l’obtention de l’accréditation CAC exige de satisfaire à des critères stricts, notamment la formation et la certification d’au moins 80 % du personnel en contact direct, la mise en œuvre de programmes spécialisés pour les personnes autistes, la réalisation d’évaluations régulières sur site et l’adhésion à des méthodologies d’amélioration continue.

Les deux centres ont atteint des niveaux de préparation avancés, avec des taux de qualification du personnel allant de 80 % à 100 %, reflétant des niveaux élevés de compétence professionnelle et de discipline institutionnelle.

Dans le cadre de cette démarche, l’Autorité a mis en œuvre un programme complet de renforcement des capacités, permettant au personnel d’obtenir 721 certifications professionnelles accréditées, dont 291 Autism Certificate (AC), 210 Certified Autism Specialist (CAS) et 220 Student Mental Health Certificate (SMHC).

Cet investissement dans les compétences professionnelles reflète l’engagement de l’Autorité à renforcer la performance spécialisée, à améliorer la qualité de l’évaluation, la planification individualisée, les méthodes d’intervention et l’implication des familles.

L’accréditation représente un cadre institutionnel qui favorise une culture d’amélioration continue à travers la révision des procédures, la mesure de la performance et le développement de programmes, garantissant une expérience globale et durable pour les bénéficiaires et renforçant la confiance des familles et de la communauté au sens large.

Elle renforce également la position institutionnelle de l’Autorité Zayed aux niveaux local et international, soutenant sa capacité à établir des partenariats stratégiques, à attirer une expertise mondiale et à présenter un modèle émirati avancé dans les services liés à l’autisme, fondé sur la qualité, l’innovation et les normes internationales.