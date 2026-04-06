Le terminal Noatum Ports de Safaga, en Égypte, reçoit des grues STS et RTG

ABOU DHABI, 6 avril 2026 (WAM) -- Noatum Ports, la branche internationale d’exploitation portuaire du groupe AD Ports, a confirmé aujourd’hui la livraison de trois nouvelles grues portiques (STS) et de six grues à portique sur pneus (RTG) à son nouveau terminal polyvalent de Safaga, en Égypte, marquant une étape cruciale avant l’ouverture plus tard cette année d’une nouvelle porte d’entrée maritime commerciale majeure sur la mer Rouge, dans le sud de l’Égypte.

Les grues de classe Super Post-Panamax, fabriquées par Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd (ZPMC), un leader mondial de la fabrication de grues industrielles, ont été livrées avec succès après un transport maritime depuis la Chine, confirmant le début des activités opérationnelles progressives au terminal Noatum Ports - Safaga, suite à l’achèvement des principaux travaux de développement des infrastructures.

Stratégiquement situé sur la côte de la mer Rouge en Égypte, le terminal Noatum Ports - Safaga est destiné à devenir le premier terminal portuaire exploité à l’international dans la région de la Haute-Égypte, servant de porte d’entrée clé pour la région et renforçant la connectivité à travers l’Égypte, le Moyen-Orient, l’Afrique et les routes maritimes mondiales.

Conçu pour traiter des conteneurs, des marchandises générales, des vracs secs et liquides, ainsi que du fret roulier (Ro-Ro), le terminal soutiendra les flux commerciaux régionaux et internationaux tout en offrant une productivité élevée, des capacités de tirant d’eau importantes et des opérations portuaires de premier ordre.

Il jouera également un rôle central dans le développement industriel de la Haute-Égypte et de la région élargie de la mer Rouge, notamment dans le commerce de conteneurs, le transport de projets pour les infrastructures industrielles et d’énergie verte, ainsi que la logistique minière.

Mohammed Al Tamimi, Directeur Général de Noatum Ports, a déclaré : « L’arrivée des grues STS et RTG marque une étape opérationnelle clé pour le terminal Noatum Ports – Safaga, avant son ouverture plus tard cette année en tant que porte d’entrée majeure pour le développement économique du sud de l’Égypte.

Cette étape symbolise la transition du développement vers l’exploitation sur un site stratégiquement important. Le terminal servira de porte d’entrée clé sur la mer Rouge, soutenant les flux commerciaux mondiaux et contribuant à la croissance économique de l’Égypte. »

Le terminal Noatum Ports - Safaga s’étendra sur environ 810 000 m², avec un quai de 1 000 mètres conçu pour traiter jusqu’à 450 000 EVP, ainsi que 5 millions de tonnes de vrac sec et de marchandises générales, 1 million de tonnes de vrac liquide et 50 000 CEU de fret roulier (Ro-Ro).

Le développement comprend des bâtiments administratifs, des ateliers, des entrepôts et des installations d’autorité, soutenus par une infrastructure complète, incluant routes, services publics et systèmes de sécurité intégrés.

Le groupe AD Ports a investi 193 millions AED pour l’acquisition des grues destinées au terminal Noatum Ports - Safaga, dont l’exploitation devrait débuter au second semestre 2026.

Les grues font partie d’un investissement total de 200 millions USD engagé par le Groupe pour le terminal de Safaga, suite à l’attribution en 2023 d’une concession de 30 ans pour développer et exploiter le terminal polyvalent en partenariat avec l’Autorité des ports de la mer Rouge d’Égypte (RSPA).

Le projet est partiellement financé par une facilité de 115 millions USD de la Société Financière Internationale (IFC), avec la participation de la National Bank of Kuwait – Egypt (NBK – Egypt) et d’autres investisseurs institutionnels, comme annoncé par le Groupe en février 2026.

Le programme de portefeuille de cofinancement géré par l’IFC a une durée de 15 ans et reflète la forte confiance internationale envers le groupe AD Ports, ainsi que le rôle stratégique de l’Égypte dans la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Le nouveau terminal s’inscrit dans la stratégie plus large du groupe AD Ports visant à développer et exploiter des actifs portuaires performants le long de corridors commerciaux à forte croissance, en particulier en Égypte, l’un des marchés internationaux les plus importants du Groupe.

La livraison réussie des grues témoigne de l’engagement à long terme de Noatum Ports à investir dans des infrastructures avancées et des équipements de pointe, renforçant son rôle dans la fourniture d’opérations terminales sûres, efficaces et fiables à l’échelle mondiale.