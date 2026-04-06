Les Émirats arabes unis établissent un modèle mondial avancé en systèmes de santé préventifs

ABOU DHABI, 6 avril 2026 (WAM) -- Le Bureau des Héros de Première Ligne, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé, a affirmé que les Émirats arabes unis ont établi un modèle mondial avancé dans le développement des systèmes de santé, guidés par la vision de leur sage direction, qui a placé la santé humaine au premier rang des priorités nationales.

Les Émirats arabes unis ont investi dans l'innovation, la recherche scientifique et les technologies de pointe afin de garantir un diagnostic précoce et précis, sauvant ainsi des vies et améliorant la qualité de vie.

Le Bureau a expliqué que le leadership des Émirats arabes unis dans ce domaine reflète leur transition d'une approche traditionnelle basée sur le traitement vers un modèle de soins proactif fondé sur la prévention, le diagnostic intelligent et l'intégration des données de santé avec les technologies modernes.

Cette approche contribue à traiter les cas avec une grande efficacité tout en réduisant les charges médicales et psychologiques pesant sur les patients et leurs familles.

Le Bureau des Héros de Première Ligne a salué le rôle central joué par les héros de première ligne dans le succès de ce système avancé, notant que les médecins, infirmiers, techniciens et équipes de soutien aux soins de santé sont à l'avant-garde de la mise en œuvre des protocoles de diagnostic les plus récents, fournissent des soins empreints de compassion et incarnent les plus hautes valeurs d'engagement professionnel et de responsabilité, même dans les cas médicaux les plus complexes et critiques.

Le Bureau a conclu en soulignant que la Journée mondiale de la santé représente une occasion de renouveler l'engagement à investir dans les personnes, de renforcer davantage la position des Émirats arabes unis en tant que centre mondial d'excellence en matière de santé, et de consolider leur statut de modèle alliant avec succès progrès scientifique et approche centrée sur l'humain pour la santé communautaire.