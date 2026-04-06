L’établissement pharmaceutique des Émirats assure la continuité des approvisionnements

DUBAÏ, 6 avril 2026 (WAM) -- Dr Fatima Al Kaabi, Directrice Générale de l’Établissement Émirati des Médicaments (EDE), a souligné que les Émirats arabes unis ont mis en place un modèle pharmaceutique durable, fondé sur la science, l’innovation et les technologies avancées telles que l’intelligence artificielle.

Dr Al Kaabi a déclaré que le modèle des Émirats arabes unis accorde la priorité à l’anticipation des défis et au renforcement de la préparation, dans le cadre d’une vision nationale qui place la santé et le bien-être des communautés aux Émirats arabes unis et dans la région au cœur des priorités stratégiques, auxquelles toutes les capacités et ressources nationales sont pleinement consacrées.

Dans une déclaration à l’occasion de la Journée mondiale de la santé, célébrée chaque année le 7 avril, Dr Al Kaabi a ajouté que cette occasion offre l’opportunité de mettre en avant l’engagement de l’établissement à servir la communauté en continuant à développer un système pharmaceutique flexible, soutenu par la science et le savoir, capable de renforcer les capacités de réponse, d’assurer la continuité de l’approvisionnement en médicaments et d’améliorer la qualité des services pharmaceutiques conformément aux normes mondiales.

« Le thème de cette année, “Ensemble pour la santé. Soutenons la science”, s’aligne parfaitement avec l’approche des Émirats arabes unis, où le savoir se traduit par des décisions équilibrées et où les données, les technologies modernes et l’innovation sont utilisées pour bâtir un système pharmaceutique plus efficace et réactif », a déclaré Dr Fatima.

Dr Al Kaabi a précisé que le système est géré en coopération avec les autorités et partenaires concernés afin de garantir la satisfaction des besoins de la communauté et de maintenir la capacité du pays à répondre aux urgences sanitaires.

Elle a ajouté que l’Établissement Émirati des Médicaments accélérera ses efforts pour développer l’écosystème pharmaceutique des Émirats arabes unis et soutenir les ambitions du pays pour un avenir de soins de santé plus avancé, en accord avec le Plan du Centenaire des Émirats arabes unis 2071, qui vise à construire un système durable, en phase avec les évolutions mondiales et à renforcer la position du pays en tant que pôle de premier plan pour l’innovation dans les secteurs de la santé et de la pharmacie.