La Coalition pour la Biodiversité Urbaine promeut des solutions de résilience écologique à Dubaï

DUBAÏ, 6 avril 2026 (WAM) -- Les récents événements météorologiques à travers les Émirats arabes unis ont ravivé l’attention portée à la manière dont les villes et les systèmes naturels réagissent face à l’évolution des conditions. Les membres de la Coalition pour la Biodiversité Urbaine se sont réunis de nouveau à Terra, Expo City Dubaï, rassemblant plus de 20 décideurs, chercheurs et leaders du secteur, dont de nouveaux membres, afin de partager leurs connaissances sur la meilleure compréhension et le renforcement des environnements urbains.

La session a permis un espace de discussion ouverte, où les organisations ont partagé la façon dont elles réagissent au sein de leurs propres structures et apprennent les unes des autres en temps réel. Cet échange reflète le rôle croissant de la Coalition en tant que plateforme d’action collective et de progrès.

Si les discussions ont abordé les perspectives sur l’évolution des régimes météorologiques et le rôle des outils d’observation de la Terre, la session a été tout autant marquée par cet échange entre pairs. Cet esprit de dialogue et de soutien est au cœur de la Coalition, qui se positionne à la fois comme un centre de connaissances pour l’exploration technique et comme une communauté naviguant ensemble dans la complexité.

Un thème clé ressorti de la discussion est la nécessité d’aller au-delà de la simple mesure de la surface des espaces verts, pour s’orienter vers une compréhension du fonctionnement des écosystèmes et de leur contribution à la résilience à long terme. Cela inclut la biodiversité, la connectivité et la santé des écosystèmes, qui sont de plus en plus reconnues comme essentielles à la planification et à l’expérience des villes.

Grâce aux données satellitaires et à l’intelligence artificielle, la session a exploré les outils d’observation de la Terre capables d’évaluer les écosystèmes à un niveau très localisé, jusqu’à des zones aussi petites qu’un jardin. Cela permet aux villes d’identifier les écosystèmes sous pression et de cibler des actions pour renforcer la biodiversité et améliorer la résilience.

Combinées aux données collectées sur le terrain, ces informations offrent une vision plus claire de l’évolution des écosystèmes au fil du temps, des schémas de chaleur urbaine aux variations de la biodiversité et aux changements de la qualité de l’eau. Cela soutient des approches de planification urbaine et de développement plus informées et adaptées au contexte.

« Ce qui devient de plus en plus évident, c’est que la manière dont nous mesurons la nature est importante », a déclaré le Dr Sajid Pareeth, Directeur des Solutions Eau & Climat à Expo City Dubaï.

« Pendant longtemps, la végétalisation a été mesurée en termes de surface, mais cela ne nous dit pas comment fonctionnent les écosystèmes. Grâce à l’observation de la Terre, nous pouvons commencer à mesurer la biodiversité, la connectivité et le stress environnemental avec beaucoup plus de précision. Cela nous permet d’adopter une approche plus éclairée, où la nature n’est pas seulement présente dans les villes mais contribue activement à la résilience et au bien-être humain. »

Alors que les populations urbaines continuent de croître à l’horizon 2050, garantir la résilience à long terme dépendra de plus en plus du renforcement des systèmes écologiques qui soutiennent les environnements urbains.

Dans ce contexte, la Coalition pour la Biodiversité Urbaine continue de rassembler des perspectives diverses et de soutenir des approches de planification de la biodiversité plus coordonnées et fondées sur les données à travers la région. Depuis son lancement en 2025, la Coalition est devenue une plateforme collaborative soutenant les ambitions plus larges des Émirats arabes unis en matière d’environnement et de développement urbain. En alignant les efforts entre les secteurs, elle contribue à intégrer davantage la biodiversité dans la planification, la conception et l’expérience des villes.

Terra est un laboratoire vivant, démontrant comment des solutions fondées sur la nature telles que la plantation d’espèces indigènes, les systèmes sensibles à l’eau et la création d’habitats sont activement explorées et mises en œuvre. Alors que les pressions climatiques s’intensifient à l’échelle mondiale, la Coalition reflète une évolution plus large dans la manière dont les villes sont façonnées, passant d’approches réactives à une planification proactive, fondée sur les données et guidée par la nature.