La mission Artemis II établit un nouveau record de distance pour un vol habité avec Orion

WASHINGTON, 7 avril 2026 (WAM) -- La capsule Orion a établi un nouveau record de la plus grande distance parcourue par un véhicule habité dans l’histoire de l’humanité lors de sa mission Artemis II, a annoncé la NASA.

Lors d’une diffusion en direct, l’agence spatiale a confirmé que l’engin avait atteint son point d’approche le plus proche de la Lune, marquant une étape cruciale dans l’exploration lunaire après un demi-siècle d’absence humaine. Lancée mercredi dernier avec quatre astronautes à bord, la mission concrétise un objectif stratégique poursuivi par les États-Unis et la communauté internationale depuis 53 ans.

Artemis II représente le premier vol habité vers la Lune depuis la mission Apollo 17 en 1972, annonçant une nouvelle ère de découvertes dans l’espace lointain.