L’Autorité d’archéologie de Charjah obtient l’accréditation nationale pour la gestion de crise

CHARJAH, 7 avril 2026 (WAM) – L’Autorité d’archéologie de Charjah (SAA) a obtenu l’accréditation selon la norme nationale des Émirats arabes unis relative aux systèmes de gestion de la continuité des activités (AE/SCNS/NCEMA 7000:2021), délivrée par l’Autorité nationale de gestion des urgences, des crises et des catastrophes, après avoir satisfait à l’ensemble des exigences d’évaluation et de gouvernance.

Cette réalisation illustre les efforts continus de l’Autorité visant à renforcer l’efficacité institutionnelle, à consolider la résilience opérationnelle et à intégrer la durabilité ainsi que la préparation au sein de son cadre organisationnel.

Le directeur général de l’Autorité, Issa Yousif, a indiqué que cette accréditation constitue une étape majeure dans la promotion d’une culture d’excellence institutionnelle et dans la mise en place d’un système opérationnel intégré capable d’assurer la continuité des activités dans diverses conditions.

Il a souligné que cette distinction s’inscrit dans la vision de Son Altesse Cheikh Dr Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membre du Conseil suprême et souverain de Charjah, visant à instaurer un environnement de travail durable et performant, garantissant la préservation et la gestion du patrimoine archéologique et culturel de l’émirat.

Il a ajouté que la SAA adopte une approche institutionnelle structurée fondée sur les meilleures pratiques internationales en matière de gestion des risques et de continuité des services, avec un accent particulier sur le renforcement de la flexibilité opérationnelle ainsi que des capacités de réponse et de reprise en situation de crise.

Pour sa part, Saeed bin Ya’roof Al Naqbi a précisé que cette accréditation résulte de la mise en œuvre d’un système global de continuité des activités, incluant l’élaboration de plans de reprise après sinistre, la gestion des services critiques et l’établissement d’un cadre de gouvernance soutenant la préparation institutionnelle.

L’Autorité a également réaffirmé son engagement en faveur du renforcement des capacités à travers des programmes de formation spécialisés en gestion de crise, continuité des activités et qualité opérationnelle, contribuant à l’amélioration de la sensibilisation institutionnelle et au développement continu.

Cette accréditation met en évidence l’engagement de l’Autorité à se conformer aux meilleures pratiques nationales et internationales en matière de gestion des risques et de continuité opérationnelle, renforçant sa capacité à protéger les sites du patrimoine culturel, à garantir la durabilité des services et à positionner davantage Charjah comme un modèle de référence en matière d’excellence institutionnelle et de durabilité.