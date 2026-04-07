BASE39 à Charjah organise son premier rassemblement pour dynamiser les industries créatives

CHARJAH, 7 avril 2026 (WAM) -- BASE39, le centre de l'industrie créative créé par le Sharjah Research, Technology and Innovation Park (SPARK), a accueilli la première édition de son Creative Industry Gathering, attirant un public distingué de professionnels créatifs, de leaders du secteur, de représentants des médias, de spécialistes et de membres de la communauté au sens large.

Organisé à BASE39 à Charjah, l'événement a créé un environnement dynamique et engageant qui a permis aux participants de se connecter, d'échanger des idées et d'explorer des opportunités de collaboration. La rencontre comprenait un dialogue ouvert, des performances artistiques en direct et un atelier interactif, en plus de visites guidées des installations de BASE39, où les participants ont été initiés à la vision, aux espaces et aux ambitions futures du projet. Cette initiative s'inscrit dans une série continue visant à construire une communauté créative connectée et collaborative, tout en soutenant la croissance des industries créatives aux Émirats arabes unis.

S'exprimant à cette occasion, Hussain Al Mahmoudi, Directeur général de SPARK, a déclaré : « Cette forte participation, à la fois diversifiée et nombreuse, reflète l'importance de créer des plateformes qui rassemblent les professionnels créatifs et permettent des échanges significatifs. Nous croyons que le soutien aux industries créatives est un pilier essentiel pour bâtir une économie fondée sur la connaissance. À travers BASE39, nous visons à favoriser un environnement qui encourage les talents et transforme les idées en opportunités réelles contribuant à une croissance durable. »

BASE39 est une plateforme créative dynamique au sein de l'écosystème d'innovation de SPARK, offrant des espaces de travail flexibles et un environnement collaboratif qui soutient les créatifs et les entrepreneurs. Grâce à ses programmes et initiatives, BASE39 vise à encourager la collaboration, à inspirer l'innovation et à se positionner comme un centre de référence pour les industries créatives à Charjah et dans la région au sens large.

Placée sous le thème « Pas de silos. Pas de frontières. Seulement un langage partagé », la manifestation a suscité un fort engagement de la part des participants, qui ont salué l'initiative et son rôle dans le renforcement de l'écosystème créatif.