Le Dubai World Trade Centre accueille près de 3 millions de participants en 2025

DUBAÏ, 7 avril 2026 (WAM) -- Le Centre mondial du commerce de Dubaï (DWTC) a annoncé aujourd’hui ses résultats pour 2025, affichant une forte croissance dans le secteur des réunions, incentives, conférences et expositions (MICE) organisées à Dubaï, renforçant ainsi la position en tant qu’une des principales destinations mondiales pour les événements commerciaux et professionnels.

Le DWTC a accueilli 2,97 millions de participants en 2025 dans ses sites du Dubai International Convention and Exhibition Centre (DICEC) et du Dubai Exhibition Centre (DEC), soit une augmentation de 12 % par rapport à l’année précédente.

Cette performance a été portée par un calendrier diversifié de 401 événements, en hausse de 6 % sur un an, englobant des expositions internationales, des conférences ainsi que des événements professionnels et grand public.

Helal Saeed Almarri, Directeur général du DWTC, a déclaré : « 2025 a été une année record pour le DWTC, reflétant la résilience et la maturité de l’écosystème des événements professionnels de Dubaï et sa contribution continue à l’Agenda économique de Dubaï D33. La forte participation et l’engagement international soutenu dans un large éventail de secteurs industriels démontrent la valeur économique durable que génèrent les événements professionnels pour l’émirat.

« Un jalon majeur de l’année a été l’achèvement de la première phase de l’extension du Dubai Exhibition Centre, augmentant considérablement la capacité de Dubaï à accueillir des événements internationaux de grande envergure. La préparation du site pour des rassemblements phares début 2026 souligne notre capacité à mener à bien des projets complexes à grande échelle tout en maintenant la continuité opérationnelle. »

Le DWTC a accueilli 134 événements MICE en 2025, attirant 2,19 millions de participants, soit une hausse de 8 % sur un an.

Les participants internationaux ont continué de jouer un rôle significatif dans l’écosystème événementiel du DWTC, reflétant la position de Dubaï comme un centre mondial du commerce, de l’investissement et de la collaboration industrielle. Les événements MICE ont attiré environ 951 000 participants internationaux, représentant 43 % du total.

Lors de ces événements MICE, le nombre d’entreprises exposantes a dépassé 63 000, en hausse de 8 % sur un an, dont 78 % étaient internationales, renforçant davantage la capacité de Dubaï à attirer des entreprises et décideurs mondiaux de premier plan dans des secteurs clés.

Le DWTC a organisé 14 expositions et événements phares en 2025, attirant près de 630 000 participants, soit une augmentation de 7 % sur un an. Parmi eux, 261 000 étaient des participants internationaux, représentant 41 % du total. Ces événements ont réuni plus de 20 000 entreprises exposantes, dont 75 % étaient internationales.

Gulfood Manufacturing a enregistré la plus forte croissance de participation avec une hausse de 12 % sur un an, tandis que GITEX Global a affiché une croissance de 10 %. L’année 2025 a également marqué l’accélération de l’expansion internationale du portefeuille d’événements du DWTC, avec des éditions réussies de GITEX Global dans des marchés en croissance clés, notamment en Europe et en Afrique, ainsi qu’une activité élargie en Asie.

L’agence intégrée de gestion d’événements et d’expériences du DWTC, DXB LIVE, a affiché de solides performances en 2025, fournissant des solutions complètes pour plus de 442 expositions majeures, conférences, festivals et événements internationaux.

S’appuyant sur des réalisations à Dubaï, notamment World of Coffee Dubai, World Police Summit, ICOM et Hatta Cultural Nights, l’agence a également élargi sa présence régionale et mondiale, soutenant des projets de haut niveau dans 13 villes mondiales et obtenant une reconnaissance sectorielle pour l’excellence et la créativité de son exécution.

La performance sectorielle a reflété la diversité des industries représentées dans le calendrier du DWTC, en adéquation avec les priorités du D33.

Le secteur de la santé est resté le plus important, avec 23 événements attirant 436 000 participants, soit 20 % de la fréquentation totale MICE.

Les principaux événements comprenaient le World Health Expo (anciennement Arab Health), AEEDC, DUPHAT, Medlab et Dubai Derma.

Le secteur des TIC, de l’électronique et des technologies émergentes s’est classé deuxième avec 11 événements et 341 000 participants, soit une augmentation de 21 % sur un an, porté par GITEX Global et Expand North Star.

Le secteur de l’alimentation et des boissons s’est classé troisième avec 7 événements attirant 280 000 participants, mené par Gulfood et Gulfood Manufacturing.

Le secteur des biens de consommation et du commerce de détail s’est classé quatrième avec 117 000 participants, porté par China Home Life, World Vape Show et The Baby Expo.

Le secteur de la sécurité, de la défense et de la sûreté a complété le top cinq avec 105 000 participants, mené par Intersec.

D’autres secteurs performants comprenaient la construction (Big 5), la beauté et le bien-être (Beautyworld), l’énergie et l’environnement (WETEX et Middle East Energy), l’automobile (Automechanika), le voyage et le tourisme (Arabian Travel Market) ainsi que le sport et la remise en forme (Dubai Muscle Show).

En plus des expositions établies, sept nouveaux salons ont été lancés en 2025, diversifiant davantage le calendrier et attirant 30 000 participants et 750 entreprises exposantes.

Parmi les nouveautés au DWTC figuraient le Middle East Event Show, The Mining Show, Vision Plus Expo et K-Expo, tandis que le DEC a accueilli JPEX, Middle East Hunting Expo et My Plant & Garden Middle East.

Le DWTC a accueilli 25 conférences en 2025, attirant 62 000 participants, dont 11 nouvelles conférences ayant réuni 12 000 participants. Les principales conférences comprenaient Arab Media Summit, Affiliate World Dubai, HR Summit & Expo, Dubai International Food Safety Conference & Applied Nutrition, et AWS Summit Dubai.

Quatorze réunions d’associations internationales ont accueilli 29 000 participants, la plupart représentant de nouveaux rassemblements ou des événements uniques, soulignant la capacité continue de Dubaï à attirer des réseaux professionnels mondiaux, des congrès internationaux et des communautés sectorielles. Parmi les événements notables figuraient le EROC Global Forum, le Emirates Diabetes & Endocrine Congress (EDEC), WCA World et la 27e Conférence générale de l’ICOM.

Le Dubai Exhibition Centre (DEC) à Expo City a poursuivi son programme d’expansion en 2025, marquant l’achèvement de la phase 1, offrant 140 000 mètres carrés d’espace événementiel dédié. Au fur et à mesure de la mise en service et de la montée en puissance opérationnelle, le DEC a accueilli 36 événements, attirant 319 000 participants.

Dix expositions et huit conférences organisées sur le site ont réuni au total 130 000 participants et 1 800 entreprises exposantes, démontrant la préparation de l’infrastructure alors que les travaux d’extension se poursuivent. Le DEC renforce considérablement la capacité de Dubaï à accueillir des événements internationaux de grande envergure et des rassemblements simultanés majeurs.

Le DWTC a poursuivi sa stratégie de croissance axée sur l’écosystème en 2025, renforçant la solidité et l’intégration de son portefeuille d’activités diversifié. La division immobilière du DWTC a maintenu une forte dynamique d’expansion, faisant progresser sa coentreprise avec Emaar Properties à travers le lancement de Terra Gardens, la deuxième phase d’Expo Living, une communauté résidentielle planifiée au sein d’Expo City Dubai.

La division de gestion d’actifs a atteint un taux d’occupation élevé sur l’ensemble de son portefeuille, avec des actifs commerciaux clés tels que One Central, Sheikh Rashid Tower et Convention Tower atteignant 97 % d’occupation, reflétant une demande soutenue pour des bureaux haut de gamme, tandis que la communauté résidentielle « Expo Village » a enregistré 96 % d’occupation.

Parallèlement, la zone franche du DWTC a maintenu une forte trajectoire de croissance en 2025, délivrant des licences à 850 nouvelles entreprises et renforçant sa position d’écosystème d’affaires dynamique et sectoriel.

La zone franche a renforcé sa proposition de valeur grâce à des plateformes spécialisées établies dans sa juridiction, tout en élargissant son infrastructure de soutien aux entreprises existantes via des partenariats avec 11 centres d’affaires agréés.

Cela a permis d’améliorer l’accès à des solutions d’espaces de travail flexibles et à des écosystèmes de soutien intégrés pour les entreprises s’implantant et se développant à Dubaï.

De plus, la zone franche a introduit le cadre innovant Multiple Share Class Framework pour soutenir les entreprises de nouvelle génération et accroître la flexibilité de la structuration des sociétés.

Helal Saeed Almarri a ajouté : « Le nombre record d’événements et l’ampleur de la participation internationale en 2025 mettent en lumière la force de la destination d’affaires dynamique de Dubaï et son rôle de carrefour mondial pour les industries et les idées. Dans un environnement en évolution rapide, l’adaptabilité et la planification à long terme sont essentielles. Le DWTC reste engagé dans l’investissement soutenu dans les infrastructures et les capacités, y compris la poursuite de l’expansion du Dubai Exhibition Centre, afin de soutenir les priorités économiques à long terme de Dubaï.

« Ces investissements garantissent que le DWTC reste bien positionné pour accompagner les ambitions de croissance à long terme de l’émirat, renforcer les partenariats mondiaux et créer un impact économique durable dans les années à venir. »