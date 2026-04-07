Les actionnaires de PureHealth approuvent un dividende de 600 millions d’AED pour 2025

ABOU DHABI, 7 avril 2026 (WAM) -- PureHealth Holding PJSC a annoncé que les actionnaires ont approuvé un dividende en numéraire de 600 millions AED pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2025 lors de son Assemblée Générale Annuelle (AGA) tenue récemment.

Le dividende approuvé, équivalant à environ 30 pour cent du bénéfice net, reflète une solide performance financière du groupe et son engagement continu à offrir des rendements durables aux actionnaires. Le dividende sera distribué en deux versements égaux d’environ 300 millions AED, au plus tard le 2 mai 2026 et le 31 août 2026.

Au cours de l’exercice 2025, PureHealth a enregistré un chiffre d’affaires de 27,3 milliards AED, en hausse de 5,7 pour cent sur un an, tandis que l’EBITDA a augmenté de 16,1 pour cent pour atteindre 4,8 milliards AED et le bénéfice net a progressé de 17,7 pour cent à 2,0 milliards AED.

Cette performance a été portée par la croissance de ses pôles Santé (Care) et Assurance (Cover), ainsi que par la poursuite de l’expansion internationale, notamment l’acquisition de Hellenic Healthcare Group. Environ 50 pour cent de la base d’actifs du groupe est désormais située en dehors des Émirats arabes unis, reflétant son évolution vers un leader international et diversifié du secteur de la santé.

« L’année 2025 a été une année d’exécution solide pour PureHealth, reflétant la force et la capacité d’évolution de notre plateforme intégrée », a déclaré Shaista Asif, Directrice Générale du Groupe PureHealth.

« Alors que nous poursuivons notre expansion mondiale et faisons progresser l’utilisation des données et de l’intelligence artificielle, nous construisons un système de santé plus connecté et proactif, qui offre de meilleurs résultats pour les patients et une approche plus préventive de la santé et de la longévité, tout en créant une valeur à long terme pour nos actionnaires. »