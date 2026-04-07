Une équipe de NYU Abou Dhabi développe des molécules innovantes pour détecter et traiter le cancer

ABOU DHABI, 7 avril 2026 (WAM) -- Des chercheurs de l’Université de NYU Abou Dhabi ont développé des molécules intelligentes capables à la fois de détecter et de traiter le cancer, offrant ainsi une approche plus sûre et plus précise des soins.

La recherche, publiée dans le Journal of the American Chemical Society, se concentre sur l’imagerie par résonance magnétique (IRM), un outil largement utilisé qui permet aux médecins d’identifier les tumeurs à l’intérieur du corps. Alors que les agents d’IRM sont couramment utilisés pour le diagnostic, ils ne jouent généralement pas de rôle dans le traitement. L’équipe de NYU Abu Dhabi a conçu des molécules qui combinent les deux fonctions au sein d’un même système.

Les molécules sont composées de manganèse et de composants organiques. Elles restent inactives dans les tissus sains mais s’activent à l’intérieur des tumeurs, qui sont légèrement plus acides. Une fois activées, elles libèrent des ions de manganèse qui améliorent le contraste de l’IRM et déclenchent un effet thérapeutique qui endommage les cellules cancéreuses. Les molécules ont été synthétisées par Thirumurugan Prakasam, chercheur scientifique au sein du groupe Trabolsi à NYU Abu Dhabi.

Il est important de noter que les chercheurs ont démontré que ces molécules peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique et s’accumuler dans les tumeurs de glioblastome. Cela permet une imagerie plus claire des tumeurs cérébrales, qui sont souvent difficiles à détecter et à surveiller avec les agents de contraste existants.

La technologie a été testée sur des tumeurs agressives de glioblastome, l’un des cancers les plus difficiles à diagnostiquer et à traiter. Obtenir à la fois une imagerie claire et un effet thérapeutique dans ce modèle met en évidence la force de cette approche et son potentiel pour une utilisation clinique.

Farah Benyettou, chercheuse principale de l’étude à NYU Abou Dhabi, a déclaré : « Notre objectif était de créer des matériaux permettant aux médecins de voir clairement le cancer et de le traiter en même temps. La capacité d’imager et de cibler les tumeurs cérébrales avec une grande précision est particulièrement enthousiasmante. »

Les résultats introduisent une nouvelle génération d’agents d’IRM qui combinent diagnostic et traitement sur une seule plateforme, avec le potentiel de rendre les soins contre le cancer plus rapides, plus sûrs et plus précis.