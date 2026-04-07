Les transactions immobilières à Abou Dhabi grimpent à 66 milliards d'AED au premier trimestre 2026

ABOU DHABI, 7 avril 2026 (WAM) -- Le Centre Immobilier d'Abou Dhabi (ADREC), gardien et régulateur du secteur immobilier d'Abou Dhabi, a annoncé que la valeur totale des transactions a atteint 66 milliards d'AED, soit une augmentation de 160,7 % à travers 13 518 opérations au premier trimestre 2026 dans l'émirat, contre 25,31 milliards d'AED pour 6 896 transactions sur la même période en 2025. Les ventes et achats ont totalisé 50,97 milliards d'AED via 8 940 transactions, reflétant une hausse de 228,6 % en valeur et de 134 % en volume par rapport au premier trimestre 2025.

Les transactions hypothécaires ont également atteint 15,03 milliards d'AED à travers 4 578 opérations, représentant une augmentation de 53,4 % en valeur et de 48,8 % en volume d'une année sur l'autre.

L'île Hudayriyat a été la principale zone pour les transactions immobilières, enregistrant des opérations d'une valeur d'environ 11,97 milliards d'AED. Elle est suivie par l'île Reem, avec 9,45 milliards d'AED, et l'île Saadiyat, avec 8,8 milliards d'AED, tandis que l'île Yas a enregistré une activité dépassant 5,5 milliards d'AED en transactions.

« Les performances de ce trimestre reflètent clairement la confiance qu'Abou Dhabi continue d'inspirer aux investisseurs tant locaux qu'internationaux », a déclaré Rashed Al Omaira, Directeur Général de l'ADREC. « Atteindre un niveau record d'activité n'est pas seulement un signe de demande, mais indique également un marché qui devient plus discipliné, avec un accent clair sur l'investissement à long terme. »

Il a ajouté : « Notre rôle en tant qu'ADREC est de veiller à ce que cette croissance soit soutenue par une supervision constante et un cadre réglementaire qui garantit la confiance et la responsabilité dans tout le secteur. C'est ce qui fait la force d'Abou Dhabi. Il ne s'agit pas d'un élan à court terme, mais d'un marché fondé sur des bases solides, le positionnant comme une destination d'investissement fiable. »

Les indicateurs du marché continuent de montrer une demande forte et soutenue dans le secteur immobilier d'Abou Dhabi, l'activité locative poursuivant sa croissance jusqu'en mars. L'indice des loyers répétés a enregistré une augmentation annuelle de 16 % par rapport à mars 2025, soulignant la demande continue des utilisateurs finaux et des investisseurs.

Alors que la demande continue de dépasser l'offre, le marché est soutenu par un pipeline de développement en expansion avec 16 nouveaux projets immobiliers enregistrés au cours du trimestre, soit une augmentation de 60 % par rapport à la même période l'année dernière.

L'offre résidentielle dans la région d'Abou Dhabi devrait augmenter de 10 272 unités en 2026, passant de 314 976 à 325 248, ce qui représente une croissance annuelle de 3,3 %. L'offre devrait encore croître en 2027, reflétant un marché qui continue de s'étendre sur des bases solides.

Le rapport a mis en avant une croissance exceptionnelle de l'Investissement Direct Étranger (IDE), avec des investissements totaux par des particuliers atteignant 8,27 milliards d'AED, soit une augmentation de 423 % par rapport au premier trimestre 2025 et équivalant au total des investissements directs étrangers enregistrés durant 2025.

Des investisseurs de 99 nationalités ont contribué à cette performance, contre 68 nationalités sur la même période l'année dernière. L'activité d'investissement étranger est restée forte au sein des zones d'investissement, représentant environ 84 % de la valeur totale des investissements, dépassant 36,4 milliards d'AED sur un total de 43,59 milliards d'AED. Cela représente une augmentation de 242 % par rapport à la même période l'année dernière, avec des marchés clés contributeurs comprenant le Royaume-Uni, l'Inde, la Fédération de Russie, la Chine, la Jordanie, la France et l'Égypte.