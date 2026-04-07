Les défenses aériennes des Émirats arabes unis interceptent un missile balistique et 11 drones

ABOU DHABI, 7 avril 2026 (WAM) -- Le Ministère de la Défense a annoncé que le 7 avril 2026, les systèmes de défense aérienne des Émirats arabes unis ont intercepté avec succès un missile balistique et 11 drones lancés depuis l’Iran.

Depuis le début de ces attaques flagrantes de l’Iran, les défenses aériennes des Émirats arabes unis ont intercepté au total 520 missiles balistiques, 26 missiles de croisière et 2 221 drones.

Aucun martyr, décès ou blessé n’a été signalé au cours des dernières heures.

Depuis le début des attaques flagrantes de l’Iran, le nombre total de martyrs s’élève à deux, en plus du martyre d’un civil marocain contracté avec les Forces armées. Le nombre total de victimes civiles est de 10, de nationalités pakistanaise, népalaise, bangladaise, palestinienne, indienne et égyptienne.

Le nombre total de blessés a atteint 221 depuis le début des attaques flagrantes de l’Iran, impliquant des personnes de diverses nationalités, notamment émiratie, égyptienne, soudanaise, éthiopienne, philippine, pakistanaise, iranienne, indienne, bangladaise, sri-lankaise, azerbaïdjanaise, yéménite, ougandaise, érythréenne, libanaise, afghane, bahreïnienne, comorienne, turque, irakienne, népalaise, nigériane, omanaise, jordanienne, palestinienne, ghanéenne, indonésienne, suédoise, tunisienne, marocaine et russe.