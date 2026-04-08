Le Koweït condamne fermement l’assaut et les actes de sabotage visant son consulat à Bassora

KOWEÏT, 8 avril 2026 (WAM) – L'État du Koweït a condamné et dénoncé mardi avec la plus grande fermeté l'intrusion et les actes de sabotage visant le consulat koweïtien dans la ville de Bassora, en Irak, ainsi que les agressions flagrantes contre les locaux du consulat, constituant une violation grave et inacceptable des normes et conventions diplomatiques.

Dans un communiqué de presse, le ministère des Affaires étrangères du Koweït a déclaré que de tels actes représentent une violation grave et manifeste des engagements internationaux de l'Irak, en particulier en ce qui concerne la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, notamment l'article 31 qui oblige le pays hôte à protéger pleinement et à sauvegarder les locaux des missions consulaires.

L'État du Koweït a tenu le gouvernement irakien pleinement et directement responsable de cette attaque et de tout manquement à prendre les mesures nécessaires pour protéger les missions diplomatiques et consulaires sur son territoire, a-t-il indiqué.

Le ministère a appelé le gouvernement irakien à prendre des mesures immédiates et résolues pour traduire en justice tous les responsables de ces actes criminels, garantir qu'ils ne se reproduisent pas et prendre des mesures strictes pour protéger toutes les missions diplomatiques koweïtiennes en Irak.

Il a souligné que l'État du Koweït n'est partie à aucun conflit régional ou international et qu'il n'a pas permis et ne permettra pas que son territoire soit utilisé pour attaquer un quelconque pays, conformément à sa politique étrangère fondée sur la modération et la neutralité positive ainsi qu'à son engagement envers les principes et règles du droit international et les principes de bon voisinage.

Le ministère a indiqué que la poursuite de telles violations aurait un impact négatif sur les relations bilatérales entre les deux pays et saperait la confiance mutuelle.

Le ministère a insisté sur le fait que l'État du Koweït suivrait de près cette affaire et n'hésiterait pas à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts et ses missions diplomatiques conformément au droit international.