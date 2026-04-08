Le Président américain annonce une trêve bilatérale de deux semaines avec l’Iran

WASHINGTON, 8 avril 2026 (WAM) -- Le Président des États-Unis, Donald Trump, quelques heures avant l’expiration de son ultimatum, a annoncé mardi avoir accepté de suspendre les bombardements sur l’Iran pendant deux semaines, tout en acceptant une proposition de trêve de 14 jours émanant des médiateurs dans la guerre en Iran.

Donald Trump a déclaré s’être entretenu avec les dirigeants du Pakistan, qui joue le rôle de médiateur entre Washington et Téhéran et qui avait sollicité un cessez-le-feu de deux semaines.

« Sur la base de conversations avec le Premier ministre Shehbaz Sharif et le Maréchal de camp Asim Munir, du Pakistan, au cours desquelles ils m’ont demandé de retarder la force destructrice qui devait être envoyée ce soir en Iran, et sous réserve que la République islamique d’Iran accepte l’OUVERTURE COMPLÈTE, IMMÉDIATE ET SÉCURISÉE du détroit d’Hormuz, j’accepte de suspendre les bombardements et l’attaque de l’Iran pour une période de deux semaines », a écrit Donald Trump sur les réseaux sociaux.

Donald Trump a ajouté : « Il s’agira d’un CESSEZ-LE-FEU bilatéral ! La raison en est que nous avons déjà atteint et dépassé tous les objectifs militaires, et que nous sommes très avancés dans la conclusion d’un Accord définitif concernant la PAIX à long terme avec l’Iran, ainsi que la PAIX au Moyen-Orient. Nous avons reçu une proposition en 10 points de l’Iran, et pensons qu’il s’agit d’une base viable pour négocier. Presque tous les points de discorde passés ont été acceptés entre les États-Unis et l’Iran, mais une période de deux semaines permettra de finaliser et de conclure l’Accord. »