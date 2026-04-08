Le MoHESR accorde une reconnaissance automatique aux diplômes de 38 universités basées aux Émirats arabes unis

ABOU DHABI, 8 avril 2026 (WAM) – Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MoHESR) a annoncé que cinq établissements d’enseignement supérieur (EES) ont rejoint son initiative de reconnaissance automatique des diplômes, portant le total à 38.

Cette initiative permet aux étudiants de bénéficier d’une reconnaissance instantanée et automatique de leurs diplômes dès l’obtention – sans avoir à soumettre de demande – via un système électronique intégré en temps réel, leur permettant ainsi de poursuivre des études supérieures ou d’accéder à l’emploi sans procédures de reconnaissance supplémentaires. De cette manière, elle répond aux besoins des diplômés et renforce leur préparation pour la prochaine étape de leur parcours académique ou professionnel.

Cette démarche soutient l’initiative du Ministère visant à éliminer la bureaucratie gouvernementale, en simplifiant les procédures, en améliorant l’efficacité des services et en optimisant l’expérience globale des parties prenantes du secteur de l’enseignement supérieur. Applicable aux diplômes délivrés par des EES basés aux Émirats arabes unis, le service permet aux usagers de vérifier les qualifications issues d’établissements accrédités par le MoHESR grâce à un code QR approuvé qui confirme officiellement la reconnaissance conformément aux réglementations et procédures établies.

Cette expansion s’appuie sur le succès du service proactif depuis son lancement, avec des efforts continus pour inclure davantage d’EES.

Les établissements bénéficiant de l’initiative incluent : l’Université des Émirats arabes unis, l’Université Zayed, les Hautes écoles de technologie, l’Université de Charjah, l’Université américaine de Charjah, l’Université Khalifa, l’Université Mohammed bin Rashid de médecine et des sciences de la santé, l’Université d’Abou Dhabi, l’Université d’Ajman, l’Université d’Al Ain, l’Université de Wollongong à Dubaï, l’Université Liwa, l’Université canadienne de Dubaï, l’Université médicale du Golfe, l’Université City d’Ajman, l’Université américaine de Dubaï, l’Université Al Qasimia, l’Université Al Wasl, l’Université Amity de Dubaï, l’Université américaine de Ras Al Khaimah, l’Université de Dubaï, l’Université Sorbonne Abou Dhabi, l’Académie Rabdan, l’École de management d’Abou Dhabi, l’Université Jumeira, l’Institut de design et d’innovation de Dubaï, l’Université Heriot-Watt de Dubaï, l’Université américaine des Émirats, le Polytechnique d’Abou Dhabi, l’Université des sciences médicales et de la santé de Ras Al Khaimah, l’Université Mohamed bin Zayed pour les sciences humaines, le Collège Fatima des sciences de la santé, l’Université britannique de Dubaï, l’Université de Fujaïrah, l’Université médicale de Dubaï, l’Académie de l’éducation de Charjah, l’Université d’Umm Al Qaïwain et l’Université de l’aviation des Émirats.

Dans le cadre de son système de services intégrés et de ses efforts visant à éliminer la bureaucratie gouvernementale, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MoHESR) propose une gamme de services électroniques destinés à soutenir la reconnaissance des qualifications. Ceux-ci incluent notamment la vérification du statut de reconnaissance ainsi que la délivrance de copies numériques des certificats de reconnaissance pour les diplômes obtenus à l’étranger.

Ces services permettent de réduire l’intervention humaine, de faire gagner du temps aux demandeurs, tout en garantissant la fiabilité des données et en facilitant l’accès aux informations pour les autorités concernées à travers les Émirats arabes unis.