Ministère de l’Intérieur de Bahreïn : deux blessés et des habitations endommagées par des débris de drones iraniens

MANAMA, 8 avril 2026 (WAM) -- Le ministère de l’Intérieur de Bahreïn a annoncé que deux citoyens ont subi des blessures légères et qu’un certain nombre de maisons ont été endommagées dans la région de Sitra à la suite de la chute d’éclats provenant de l’interception d’un drone iranien.

Dans une publication sur X aujourd’hui, le ministère a indiqué que les équipes de la Défense civile ont éteint un incendie qui s’est déclaré dans l’une des installations ciblées par l’attaque iranienne, sans qu’aucune blessure ne soit signalée.