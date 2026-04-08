Les Émirats arabes unis condamnent fermement l’assaut et les actes de vandalisme visant le consulat du Koweït à Bassora

ABOU DHABI, 8 avril 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis ont condamné et dénoncé avec la plus grande fermeté l’intrusion et les actes de vandalisme visant les locaux du Consulat général de l’État du Koweït à Bassora, ainsi que les attaques flagrantes qui les ont accompagnés.

Dans un communiqué, le Ministère des Affaires étrangères (MoFA) a souligné le rejet catégorique par les Émirats arabes unis de telles pratiques destructrices, insistant sur la nécessité de protéger les locaux diplomatiques, les missions et leur personnel conformément au droit et aux normes internationaux, en particulier la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui garantit l’inviolabilité des locaux diplomatiques et la protection du personnel diplomatique.

Les Émirats arabes unis ont appelé le gouvernement de la République d’Irak à respecter ses obligations nécessaires et légales pour protéger les locaux du consulat et son personnel, enquêter sur les circonstances entourant ces attaques, empêcher leur récurrence et prendre toutes les mesures juridiques nécessaires pour traduire les auteurs en justice.