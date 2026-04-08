La police d’Abou Dhabi arrête 375 personnes pour diffusion d’informations trompeuses

ABOU DHABI, 8 avril 2026 (WAM) -- La Police d'Abou Dhabi a annoncé l'arrestation de 375 personnes de différentes nationalités, soupçonnées d'avoir filmé des incidents et partagé des informations trompeuses sur les plateformes de réseaux sociaux en lien avec des événements en cours.

Les suspects ont été déférés devant le Ministère public afin que des mesures juridiques soient prises à leur encontre conformément aux lois en vigueur.

La force a réaffirmé son engagement à renforcer la sécurité et la sûreté en coopération avec les autorités compétentes à travers l’émirat, soulignant que de telles pratiques constituent une violation manifeste des lois et règlements visant à protéger la société et à préserver sa sécurité et sa stabilité.

La Police d'Abou Dhabi a indiqué que, malgré des avertissements et alertes répétés, certaines personnes ont enfreint les instructions, insistant sur le fait que les autorités ne toléreront aucune implication avérée dans la propagation de la panique ou l’agitation de l’opinion publique, ce qui constitue une infraction punissable par la loi.

La force a appelé le public à faire preuve de précision et de crédibilité lors du partage d’informations, à se fier aux sources officielles approuvées et à éviter de diffuser des rumeurs ou de republier des nouvelles non vérifiées.