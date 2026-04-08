La Chambre d’Ajman renforce la coordination public-privé pour la sécurité alimentaire durable

AJMAN, 8 avril 2026 (WAM) -- La Chambre d’Ajman a organisé une réunion de ses Groupes de Travail sur l’Alimentation au siège de la Chambre afin d’examiner les derniers développements dans les chaînes d’approvisionnement alimentaire et de promouvoir l’intégration et la coordination entre les parties prenantes concernées des secteurs public et privé, contribuant ainsi à améliorer l’efficacité et la durabilité de ce secteur vital.

La réunion, qui s’est tenue au siège de la Chambre d’Ajman, était présidée par Salem Al Suwaidi, Directeur Général de la Chambre, en présence de Mohamed Ali Al Janahi, Directeur Exécutif du Secteur des Services de Soutien aux Membres, Jamila Kajoor Al Nuaimi, Directrice du Département des Relations et du Soutien aux Membres à la Chambre d’Ajman, ainsi que des membres des Groupes de Travail sur l’Alimentation, dont des responsables et représentants d’entités gouvernementales et privées telles que des usines alimentaires, des entreprises et des centres commerciaux.

Salem Al Suwaidi a souligné l’importance de la réunion et la nécessité de renforcer la coordination et d’intensifier les efforts conjoints entre les secteurs public et privé, ainsi que d’adopter des solutions innovantes et proactives pour accroître l’efficacité du système de sécurité alimentaire en phase avec les évolutions mondiales.

Il a salué les efforts des entités gouvernementales dans la surveillance des marchés et le maintien de la stabilité grâce à un système réglementaire intégré garantissant la disponibilité des produits essentiels et la stabilité des prix.

Il a également salué les efforts des membres de la Chambre d’Ajman issus des usines et entreprises opérant dans le secteur alimentaire, et leur rôle vital dans le renforcement du système de sécurité alimentaire et la réalisation de niveaux avancés d’autosuffisance en développant leurs capacités de production et en adoptant l’innovation.

La réunion a examiné le plan d’action pour la prochaine phase afin d’assurer la continuité des chaînes d’approvisionnement alimentaire et d’accroître leur flexibilité face aux évolutions mondiales, en développant des mécanismes de coordination entre les parties prenantes concernées, en améliorant l’efficacité du stockage et du transport, et en adoptant des solutions innovantes.

Les participants ont également échangé des propositions, des visions et des idées de développement pour renforcer le rôle des Groupes de Travail sur l’Alimentation dans la réalisation des objectifs et de la vision d’Ajman.