ENOC et 7X signent un accord pour étendre les services logistiques et de distribution au détail à travers les Émirats arabes unis

DUBAÏ, 8 avril 2026 (WAM) -- ENOC Group, acteur mondial intégré de premier plan dans le secteur de l'énergie, et 7X, groupe émirati spécialisé dans le commerce, le transport et la logistique, ont annoncé la signature d'un protocole d'accord (MoU) visant à établir un cadre de collaboration dans les domaines du commerce électronique, du commerce rapide (q-commerce), de l’activation logistique, de l’innovation dans le commerce de détail et des solutions prêtes à l’emploi pour le transport.

Le protocole d'accord offre un cadre structuré permettant à ENOC Group et 7X d’évaluer leur alignement et de soutenir leurs priorités stratégiques dans plusieurs domaines clés, notamment l’exploration de coentreprises dans des segments à forte demande tels que les magasins de proximité, les pièces automobiles, ainsi que l’évaluation des opportunités d’intégration, d’exploitation et de développement des solutions existantes de dark stores. Les deux parties examineront également l’intégration des services de vente au détail du Réseau National de Logistique (NXN) de 7X, y compris les solutions de retrait et dépôt hors domicile (PUDO) et les consignes intelligentes, au sein du réseau de vente au détail d’ENOC.

Hussain Sultan Lootah, Directeur Général du Groupe ENOC, a déclaré : « Cette collaboration avec 7X renforce notre engagement en faveur de l’innovation et de la transformation numérique. En combinant l’empreinte commerciale et l’expertise énergétique d’ENOC avec les capacités logistiques et numériques avancées de 7X, nous continuons à améliorer les parcours de mobilité de nos clients tout en créant des opérations plus efficaces pour les entreprises à travers le pays, conformément à la vision des Émirats arabes unis pour une économie diversifiée et axée sur le numérique. »





Tariq Al Wahedi, Directeur Général du Groupe 7X, a affirmé : « Notre collaboration avec ENOC constitue une extension stratégique de notre engagement continu à faire évoluer les services logistiques et de vente au détail en réponse aux besoins dynamiques du marché des Émirats arabes unis. Nous établissons une référence en matière d’intégration entre des secteurs vitaux, en pionniers d’un cadre pratique pour tester et valider des cas d’usage via des canaux de services interconnectés. Notre objectif est de générer des avancées mesurables en fiabilité et en efficacité, garantissant un accès fluide et de classe mondiale à tous nos clients. »

La collaboration permettra d’identifier des opportunités d’alignement du programme de fidélité YES d’ENOC avec les plateformes et services de 7X afin de renforcer l’engagement client.

Les parties évalueront également des solutions pour équiper la flotte exploitée par la branche logistique de 7X (EMX) de capacités de ravitaillement mobiles, sécurisées et automatisées afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle, et tireront parti de l’infrastructure et des actifs stratégiques de 7X pour fournir des services bénéfiques aux communautés à travers les Émirats arabes unis.