Les attaques israéliennes flagrantes contre le Liban visent à entraîner la région dans un chaos généralisé, selon le président du Parlement arabe

LE CAIRE, 9 avril 2026 (WAM) -- Mohammed bin Ahmed Al Yamahi, Président du Parlement arabe, a exprimé sa condamnation et sa dénonciation des attaques israéliennes flagrantes et répétées contre la République libanaise, qui ont entraîné des centaines de victimes et de blessés civils, ainsi que d’importantes pertes matérielles.

Dans une déclaration, Mohammed bin Ahmed Al Yamahi a souligné que « ces attaques barbares, en plus de constituer une violation flagrante du droit international et de toutes les normes et conventions internationales, reflètent l’insistance d’Israël à entraîner la région dans davantage de chaos et d’instabilité, et à saper les efforts internationaux en cours visant à désamorcer les tensions dans la région. »

Le Président du Parlement arabe a appelé la communauté internationale à intervenir immédiatement pour mettre fin à ces attaques flagrantes, qui ont visé des installations vitales et civiles, ainsi que des infrastructures.

Mohammed bin Ahmed Al Yamahi a réaffirmé le plein soutien du Parlement arabe à la République libanaise et sa solidarité totale avec elle pour surmonter les circonstances critiques auxquelles elle est actuellement confrontée.