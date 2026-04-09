Abdullah bin Zayed s’entretient par téléphone avec plusieurs ministres des Affaires étrangères au sujet des développements régionaux

ABOU DHABI, 9 avril 2026 (WAM) -- Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères, a discuté des développements régionaux lors d'entretiens téléphoniques avec plusieurs ministres des Affaires étrangères de pays frères et amis, à la suite des attaques de missiles iraniennes non provoquées et terroristes qui ont visé les Émirats arabes unis ainsi que plusieurs nations sœurs et amies.

Les appels téléphoniques ont été menés avec Son Altesse le Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah, Ministre des Affaires étrangères du Royaume d’Arabie saoudite ; Ayman Safadi, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères et des Expatriés du Royaume hachémite de Jordanie ; et Fernando Aramayo, Ministre des Affaires étrangères de l’État plurinational de Bolivie.

Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed et les ministres ont passé en revue les derniers développements régionaux à la suite de l’annonce par le Président des États-Unis Donald Trump d’un cessez-le-feu de deux semaines entre les États-Unis et l’Iran.

Au cours des discussions, Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed a souligné l’importance de garantir l’engagement total de l’Iran à une cessation immédiate de tous les actes hostiles dans la région, la réouverture complète et inconditionnelle du détroit d’Hormuz, ainsi que l’arrêt des menaces à la liberté de navigation, aux flux du commerce international, à la sécurité énergétique et à l’économie mondiale.

Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed a également exprimé sa gratitude aux ministres pour la solidarité de leurs pays avec les Émirats arabes unis, affirmant la sécurité de tous les résidents et visiteurs dans le pays.

Les appels ont également souligné l’importance d’efforts internationaux concertés pour parvenir à une paix durable dans toute la région, de manière à bénéficier à ses peuples et à renforcer la sécurité et la stabilité régionales.