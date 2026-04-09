Fujaïrah renforce sa position géologique avec trois zones minières et une diversité rocheuse unique

FUJAIRAH, 9 avril 2026 (WAM) -- L’émirat de Fujaïrah se distingue par une diversité géologique remarquable, abritant de nombreuses formations rocheuses qui reflètent une histoire naturelle profonde.

Il comprend des zones montagneuses présentant un intérêt scientifique et minier, en particulier la région de Kassar, qui offre un exemple significatif de structures rocheuses stratifiées et complexes, avec la présence de roches feuilletées et de formations liées aux failles.

Les zones minières de l’émirat sont réparties en trois principales régions, dont la première englobe Fujaïrah, Al Hail et les zones voisines, reconnue pour l’abondance de matières premières variées, ce qui en fait un centre essentiel pour l’activité minière aux Émirats arabes unis.

Fujaïrah compte différents types de roches, notamment sédimentaires, métamorphiques et ignées. Les roches ignées, particulièrement rares, se distinguent par leur composition unique et représentent des affleurements de la croûte terrestre — un phénomène géologique peu courant à l’échelle mondiale.

Ces spécificités confirment le statut de Fujaïrah comme l’une des zones géologiques majeures de la région, offrant un environnement naturel riche en ressources et une valeur scientifique notable qui attire tant les chercheurs que les passionnés de géologie et d’histoire naturelle.