Le ministre des Affaires étrangères du Koweït s’entretient par téléphone avec son homologue pakistanais sur la situation régionale

KOWEÏT, 9 avril 2026 (WAM) -- Le Ministre des Affaires étrangères du Koweït, Cheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, a appelé mercredi le Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères du Pakistan, Muhammad Ishaq Dar, pour discuter des développements actuels et des efforts déployés pour y faire face.

L'Agence de presse koweïtienne (KUNA) a rapporté que, lors de cet entretien téléphonique, Cheikh Jarrah Al-Sabah a salué les efforts diplomatiques du Pakistan qui ont contribué à parvenir à un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran.