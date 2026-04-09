L’équipe UAE Team Emirates-XRG décroche la deuxième place lors de la troisième étape du Tour du Pays basque

MADRID, 9 avril 2026 (WAM) -- Manquant de peu la victoire lors d'une finale palpitante à l’Itzulia Pays Basque, Igor Arrieta a décroché la deuxième place de la troisième étape pour l’équipe UAE Team Emirates-XRG. Sur une arrivée en côte à Basauri, le jeune natif basque a été devancé par le sprinteur rapide Axel Laurance de l’équipe Ineos Grenadiers.

Alors que tous les regards étaient tournés vers la victoire d’étape, il a fallu livrer une grande bataille rien que pour intégrer le groupe restreint de coureurs qui s’est détaché en tête, mais c’est un combat qu’Igor Arrieta n’a pas abandonné. Une fois à l’avant, Arrieta a travaillé avec diligence pour accroître l’avance de l’échappée. Cela a permis au groupe de tête de compter une avance d’une minute et demie à l’approche de l’avant-dernière ascension de la journée, un écart confortable mais qui exigeait une bonne coopération pour espérer franchir la ligne avant le peloton.

Ainsi, lors de cette avant-dernière montée de Bikotx Gane, Arrieta a accéléré aux côtés de sept autres coureurs, dont Axel Laurance, le futur vainqueur d’étape. Ces coureurs ont poursuivi leur effort vers l’arrivée, et leur travail a permis d’augmenter l’avance du groupe de tête sur le peloton à deux minutes lors de la dernière ascension de l’étape.

Profitant de sa connaissance du terrain, Arrieta a poursuivi son effort au sommet de cette dernière montée, connue sous le nom de Sarasola, et seul Laurance a pu suivre la roue du coureur de l’UAE Team Emirates-XRG. Ensemble, ils ont creusé un écart sur leurs compagnons d’échappée et, à l’approche des 20 derniers kilomètres, ils ont collaboré pour s’assurer que la victoire d’étape se jouerait entre eux.

À l’approche de la ville d’arrivée, Arrieta a cherché à économiser ses forces autant que possible, sachant que Laurance disposait du meilleur sprint pour l’arrivée en côte. Conscient de ce désavantage, c’est Arrieta qui a lancé le sprint en premier à Basauri, espérant décrocher le Français de sa roue.

Hélas, cela n’a pas suffi pour Arrieta, qui a été dépassé par Laurance à seulement 75 mètres de la ligne. Épuisé en franchissant la ligne, l’Espagnol était déçu de manquer la victoire, mais ses efforts ont été récompensés par le prix de la combativité et une place sur le podium du jour. Ce fut une belle performance pour l’homme de Navarre.