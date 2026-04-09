Mubadala enregistre une hausse de 17% de ses actifs, atteignant 1,4 billion AED en 2025

ABOU DHABI, 9 avril 2026 (WAM) -- Mubadala Investment Company, le fonds souverain basé à Abou Dhabi, a annoncé aujourd’hui des résultats financiers solides pour l’exercice 2025. Les actifs sous gestion ont progressé de 17 %, atteignant 1,4 billion AED (385 milliards USD), tandis que les rendements annualisés sur cinq et dix ans ont dépassé 10 %.

Khaldoon Khalifa Al Mubarak, Directeur Général et Président du Groupe, a déclaré : « Les performances robustes de Mubadala en 2025 témoignent de la pertinence de notre stratégie à long terme visant à investir dans des secteurs de croissance clés aux Émirats arabes unis et à l’international. Cette stratégie, ainsi que les résultats de notre portefeuille sur les cinq et dix dernières années, maintiennent la résilience de Mubadala et son positionnement favorable face aux défis actuels des économies régionale et mondiale. »

« Depuis près de vingt-cinq ans, Mubadala investit dans le développement de champions sectoriels aux Émirats arabes unis et à l’échelle mondiale. En 2025, nous avons renforcé nos capacités en intelligence artificielle à Abou Dhabi et poursuivi des investissements soutenant la vision nationale de diversification économique. Forts de notre trajectoire éprouvée, nous sommes confiants dans notre capacité à sortir renforcés de cette période difficile », a ajouté Al Mubarak.

Les résultats 2025 illustrent la réussite continue de Mubadala en tant que plateforme mondiale disciplinée de gestion de capitaux, avec une augmentation annuelle de 17 % des actifs sous gestion, atteignant 1,4 billion AED (385 milliards USD). L’entreprise a également enregistré des performances à long terme solides, avec des rendements annualisés sur cinq et dix ans de 10,7 % et 10,3 %, respectivement.

Les investissements ont augmenté de 20 % pour atteindre 143 milliards AED (39 milliards USD), tandis que les produits ont progressé de 27 % pour s’établir à 138 milliards AED (38 milliards USD). Carlos Obeid, Directeur Financier, a déclaré : « L’année 2025 a été particulièrement dynamique pour Mubadala, avec des niveaux records d’investissements et de produits, reflétant la portée et la maturité de notre plateforme d’investissement à travers diverses classes d’actifs et zones géographiques, contribuant à la solidité de notre bilan. »

Il a ajouté : « Il convient de souligner que ces résultats ont été obtenus tout en maintenant une position de liquidité solide, reposant sur un accès constant à des sources de capitaux diversifiées. Cette discipline nous confère la flexibilité nécessaire pour demeurer résilients dans un environnement mondial exigeant et saisir les opportunités issues de l’évolution de l’économie mondiale. »

La plateforme UAE Investments a consolidé sa contribution à la création de valeur nationale et à la diversification économique, générant un impact de 45 milliards AED sur le PIB, soit 5,7 % du PIB non pétrolier d’Abou Dhabi.

Mubadala reste engagé dans la création de valeur à long terme et, conformément à son mandat souverain, publie des indicateurs de performance pluriannuels. Depuis 2021, la société ne divulgue plus de chiffres financiers annuels tels que le chiffre d’affaires ou le revenu net, mais fournit le TRI glissant sur cinq ans et, depuis 2024, communique également le TRI sur dix ans, mettant ainsi en avant la dimension durable de sa stratégie d’investissement.