Le Conseil fédéral de la structure démographique examine le Cadre national de la population 2031

ABOU DHABI, 9 avril 2026 (WAM) -- Son Altesse le Lieutenant-Général Cheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Intérieur et Président du Conseil Fédéral de la Structure Démographique (FDSC), a présidé la réunion du conseil à Abou Dhabi afin d’examiner les mises à jour du Cadre National de la Population 2031.

La réunion, tenue à Abou Dhabi, a également abordé les priorités pour la prochaine phase afin de soutenir les directives et la vision des Émirats arabes unis en vue de bâtir un système démographique plus équilibré, flexible et efficace, conformément aux directives de Son Altesse le Président Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Au cours de la réunion, Cheikh Saif a souligné l’importance de faire progresser les politiques et initiatives soutenant la durabilité démographique, en accord avec la vision « Nous, les Émirats arabes unis 2031 », le plan stratégique national lancé par Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président, Premier Ministre et Souverain de Dubaï.

Cheikh Saif bin Zayed a salué les efforts continus visant à construire un système démographique équilibré, résilient et efficace.

Le conseil a examiné les indicateurs de performance sectoriels et a insisté sur la nécessité de politiques flexibles capables de s’adapter aux changements rapides, tout en assurant un équilibre démographique à long terme et le développement national. Les priorités clés incluent le renforcement de la participation des citoyens dans les secteurs économiques vitaux, l’amélioration de la productivité et la valorisation de la diversité démographique pour soutenir la croissance future.

Les membres ont également discuté des plans de mise en œuvre élaborés par les partenaires stratégiques, comprenant des projets intégrés alignés sur les piliers du cadre afin d’accélérer les progrès et d’atteindre efficacement les objectifs nationaux.

La réunion s’est conclue par des éloges pour la composition démographique unique des Émirats arabes unis, qui reflète les fortes valeurs de coexistence, de tolérance et de diversité culturelle défendues par la direction et la société du pays.