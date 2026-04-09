Le Secrétaire général de l’ONU condamne les frappes israéliennes meurtrières au Liban

NEW YORK, 9 avril 2026 (WAM) -- Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a condamné sans équivoque les frappes massives menées par Israël à travers le Liban mercredi, qui ont entraîné la mort et la blessure de centaines de civils, dont des enfants, ainsi que des dégâts aux infrastructures civiles.

Dans une déclaration attribuée à son porte-parole Stéphane Dujarric, tôt jeudi, Antonio Guterres s’est dit profondément choqué et a exprimé une ferme condamnation face à l’augmentation du nombre de victimes civiles, adressant ses plus sincères condoléances au gouvernement et au peuple libanais, et souhaitant un prompt et complet rétablissement aux blessés.

Il a averti que la poursuite des opérations militaires au Liban, malgré le cessez-le-feu annoncé entre les États-Unis et l’Iran, représente un risque grave pour le cessez-le-feu et les efforts en faveur d’une paix durable et globale dans la région.

Le Secrétaire général a réitéré son appel à toutes les parties pour qu’elles cessent immédiatement les hostilités, soulignant la nécessité de respecter le droit international, y compris le droit international humanitaire, et d’assurer la protection des civils et des biens civils en tout temps.

Il a insisté sur le fait qu’il n’existe pas de solution militaire au conflit, appelant toutes les parties à recourir aux voies diplomatiques et à réaffirmer leur engagement envers la mise en œuvre complète de la résolution 1701 du Conseil de sécurité.