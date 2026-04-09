Suhail Al Mazrouei appelle à maximiser l’utilisation des eaux des barrages après les récentes conditions météorologiques

DUBAÏ, 9 avril 2026 (WAM) – Suhail Mohamed Al Mazrouei, ministre de l’Énergie et des Infrastructures, a donné instruction de maximiser l’utilisation des eaux des barrages et de développer des solutions pratiques pour réduire les pertes liées aux eaux de pluie stockées, afin de renforcer l’efficacité de la gestion des ressources hydriques et de soutenir les objectifs de la Stratégie de sécurité de l’eau des Émirats arabes unis 2036.

Cette directive a été formulée lors d’une tournée d’inspection de plusieurs barrages dans la région orientale, au cours de laquelle le ministre a évalué leur niveau de préparation, leur efficacité opérationnelle et leurs performances lors des récentes conditions météorologiques ayant entraîné de fortes précipitations dans plusieurs régions du pays.

Au cours de la visite, Al Mazrouei et des hauts responsables du ministère ont examiné la capacité des barrages à gérer les flux d’eau et leur rôle dans la protection des vies et des biens, tout en promouvant une gestion durable des ressources en eau.

Il a souligné que les performances des barrages reflètent une planification proactive efficace et une exécution de haute qualité, indiquant que les barrages ont évolué vers un système intégré dépassant leur rôle traditionnel de protection pour devenir un pilier essentiel du renforcement de la sécurité hydrique et la première ligne de défense dans la gestion des eaux de pluie.

Par ailleurs, Al Mazrouei a examiné le système de gestion intelligente du ministère pour les barrages et les installations hydrauliques, comprenant des caméras de surveillance, des dispositifs de suivi des flux dans les wadis, des capteurs du niveau d’eau des barrages et des équipements d’observation des eaux souterraines. L’ensemble est intégré dans un système numérique complet utilisant l’intelligence artificielle pour analyser les mouvements de l’eau, surveiller la vitesse et le volume des flux, prévoir les trajectoires et identifier en temps réel les zones à haut risque, renforçant ainsi l’efficacité de la gestion des ressources hydriques et la préparation face aux différentes conditions météorologiques.

Il a également ordonné la réalisation d’études techniques visant à évaluer l’impact des eaux de pluie sur les routes fédérales et à développer des solutions durables, notamment des systèmes de drainage avancés et des mesures de protection par découpe rocheuse, afin d’améliorer l’efficacité et la résilience du réseau routier tout en garantissant la sécurité et la fluidité du trafic.

Il a déclaré : « L’efficacité élevée démontrée par les barrages dans la gestion des flux d’eau lors des récentes conditions météorologiques reflète un niveau avancé de préparation, fondé sur des investissements durables et l’adoption des dernières solutions technologiques et d’ingénierie. Cela garantit la continuité des services, protège les vies et les biens, et renforce le système de sécurité hydrique des Émirats arabes unis en toutes circonstances. »

Il a également salué les efforts du ministère et de ses équipes de terrain, qui ont offert un modèle avancé de préparation et de réactivité lors des situations d’urgence, contribuant à maintenir les services essentiels sans interruption et avec une grande efficacité.

Les Émirats arabes unis ont récemment connu de fortes pluies, au cours desquelles le réseau de barrages a réussi à retenir environ 72 millions de mètres cubes d’eau. Ce réseau comprend 109 barrages gérés par le ministère, avec une capacité totale de stockage dépassant 90 millions de mètres cubes. Globalement, les barrages ont atteint environ 83 % de leur capacité totale, sans qu’aucun dommage significatif ne soit signalé.