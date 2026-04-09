Les Émirats arabes unis condamnent fermement les attaques israéliennes contre le Liban

ABOU DHABI, 9 avril 2026 (WAM) – Les Émirats arabes unis ont condamné avec la plus grande fermeté les attaques israéliennes visant plusieurs régions du Liban, exprimant leur préoccupation face à la poursuite de l’escalade et à ses répercussions sur la sécurité et la stabilité régionales.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a souligné la nécessité d’efforts internationaux concertés pour prévenir de nouvelles pertes humaines et insisté sur l’importance d’assurer une protection totale des civils conformément au droit international et aux traités en vigueur.

Le ministère a réaffirmé la pleine solidarité des Émirats arabes unis avec le gouvernement libanais et leur soutien en cette phase critique, soulignant leur engagement constant en faveur de l’unité, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Liban.

En outre, le ministère a réitéré la position ferme des Émirats arabes unis rejetant la violence et l’escalade, contraires aux lois régissant les relations entre États et à leur souveraineté, et susceptibles d’accroître les risques d’instabilité. Il a également souligné la nécessité de privilégier les solutions diplomatiques pour résoudre les différends plutôt que la confrontation et l’escalade.