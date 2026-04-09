Les Émirats arabes unis mettent en garde contre l’impact des attaques iraniennes sur la santé mondiale, l’environnement et les systèmes alimentaires

LYON, 9 avril 2026 (WAM) – S’adressant à des dirigeants internationaux lors du Sommet « One Health » à Lyon, en France, les Émirats arabes unis ont lancé une mise en garde ferme contre les répercussions étendues, à l’échelle mondiale, des attaques illégales, injustifiées et non provoquées en cours dans la région sur la santé, l’environnement et les systèmes alimentaires.

Le sommet, convoqué par le président français Emmanuel Macron, a réuni des chefs d’État et plus de 30 ministres.

Au nom du président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Ahmed bin Ali Al Sayegh, ministre de la Santé et de la Prévention, a participé à ce sommet, qui constitue l’une des principales réalisations de la présidence française du G7 et marque la première réunion de chefs d’État et de gouvernement dans le cadre de l’approche « One Health ».

Le sommet a réuni le Quadripartite — l’Organisation mondiale de la santé, l’Organisation mondiale de la santé animale, le Programme des Nations unies pour l’environnement et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture — ainsi que des gouvernements de plus de 20 pays au niveau ministériel, des centaines d’organisations internationales, et des représentants de la communauté scientifique, du secteur privé et de la société civile.

Lors de son intervention, Al Sayegh a condamné avec la plus grande fermeté les attaques visant les Émirats arabes unis, les États du Golfe et l’ensemble de la région, déclarant que « les attaques illégales, injustifiées et non provoquées menées par l’Iran, comprenant plus de 2 700 drones et missiles, continuent de faire peser un lourd tribut sur les vies humaines, les moyens de subsistance, les infrastructures civiles critiques et l’environnement ».

Il a souligné que la santé des êtres humains, des animaux et de l’environnement est indissociable, et que ces risques sont intrinsèquement interconnectés, toute pression sur un système affectant rapidement les autres.

Ces développements mettent en évidence l’interconnexion entre la santé humaine, les infrastructures critiques, l’environnement et les systèmes d’approvisionnement mondiaux, ainsi que la nécessité d’une approche plus intégrée et axée sur la prévention en matière de sécurité sanitaire.

Il a ajouté : « Il s’agit d’une guerre contre la santé de chaque pays, de chaque consommateur et de chaque famille dépendant d’une énergie et d’une alimentation abordables ; contre des écosystèmes en cours de dégradation ; et contre des ressources essentielles que nous partageons tous ».

Al Sayegh a également souligné l’importance d’élargir le champ de l’approche « One Health » au-delà des maladies zoonotiques, en accordant une attention accrue aux risques environnementaux tels que la pollution de l’air, facteur majeur de maladies chroniques et de charges sanitaires à long terme à l’échelle mondiale.

Il a réaffirmé l’engagement des Émirats arabes unis à promouvoir une approche plus intégrée et préventive de la sécurité sanitaire, fondée sur la science, une gouvernance solide et la coopération internationale.

Al Sayegh a participé, aux côtés de plusieurs chefs de délégation, notamment le président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo, le président de la République du Botswana, Duma Gideon Boko, le Premier ministre du Royaume du Cambodge, Samdech Thipadei Hun Manet, ainsi que Rachid Talbi El Alami, président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, à un déjeuner organisé par le président Emmanuel Macron afin de renforcer la coopération sur des priorités sanitaires communes.

Il a également exprimé sa reconnaissance au président Macron pour son leadership et sa solidarité avec les Émirats arabes unis durant cette période difficile.

En marge du sommet, Al Sayegh a tenu des réunions bilatérales avec plusieurs délégations ministérielles, notamment d’Indonésie, d’Italie et de la République de Corée, afin de renforcer la coopération dans les domaines de la santé et secteurs connexes.

Les Émirats arabes unis ont appelé les partenaires et participants à s’aligner sur l’approche « One Health » afin de protéger la santé des êtres humains, des animaux et de l’environnement, malgré le contexte sécuritaire régional actuel et les tensions affectant la coopération internationale.

Al Sayegh a annoncé l’adhésion des Émirats arabes unis à la Déclaration « One Health and Beyond » ainsi que leur collaboration avec le réseau mondial des centres d’excellence « One Health », réaffirmant leur engagement à promouvoir des solutions concrètes et opérationnelles intégrant les priorités de santé, d’environnement et de climat.