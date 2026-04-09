Le Prince héritier d'Abou Dhabi discute de partenariats d'investissement avec Brookfield Corporation

ABOU DHABI, 9 avril 2026 (WAM) -- Son Altesse Cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Prince héritier d'Abou Dhabi et Président du Conseil exécutif d'Abou Dhabi, a rencontré Bruce Flatt, Directeur général de la société de gestion d'actifs et d'investissements alternatifs Brookfield Corporation.

La réunion a porté sur les moyens de renforcer la coopération dans le domaine de l'investissement et de la gestion d'actifs entre les institutions basées aux Émirats arabes unis et Brookfield, conformément aux tendances économiques mondiales et à l'évolution des exigences du marché.

Ont assisté à la réunion Jassem Al Zaabi, Président du Département des finances ; Ahmed Jasem Al Zaabi, Président du Département du développement économique d'Abou Dhabi ; Saif Saeed Ghobash, Secrétaire général du Conseil exécutif d'Abou Dhabi et Président du Bureau du Prince héritier.