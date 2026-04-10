La police de Dubaï contribue au démantèlement d’un important réseau criminel écossais dans une opération globale

ABOU DHABI, 10 avril 2026 (WAM) -- La Police de Dubaï, en coordination avec le Ministère de l’Intérieur, a joué un rôle décisif dans le démantèlement du « Clan Lyons », une organisation criminelle écossaise notoire, dans le cadre d’une opération mondiale de lutte contre le blanchiment d’argent et la criminalité transnationale organisée.

Agissant dans le cadre international de « l’Opération Armorum », la Police de Dubaï a arrêté un membre clé du syndicat à son arrivée à un aéroport de Dubaï, suite à l’émission d’une notice rouge émise par Interpol.

L’opération, dirigée par la Guardia Civil espagnole, a abouti à l’arrestation de 14 individus dans plusieurs pays, soulignant davantage l’engagement des Émirats arabes unis en faveur de la coopération internationale en matière de sécurité et leurs capacités avancées à traquer des cibles de grande valeur au-delà des frontières.

Cette opération reflète un niveau très avancé de coordination internationale des forces de l’ordre, réunissant plusieurs agences clés, dont la Police de Dubaï, la Guardia Civil espagnole, Europol, la National Crime Agency du Royaume-Uni et la Drug Enforcement Administration des États-Unis, ainsi que d’autres autorités policières. Cet effort conjoint a permis d’identifier les membres du réseau, de démanteler sa structure et de saisir des actifs liés à ses activités criminelles.

Les enquêtes ont également révélé que le réseau était activement impliqué dans le trafic de drogue et le blanchiment d’argent, avec des opérations s’étendant à l’Europe, au Moyen-Orient et à l’Asie. Il s’appuyait sur un système sophistiqué de sociétés écrans et de transactions financières complexes pour gérer et dissimuler les profits de ses activités illicites.